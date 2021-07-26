Эксперт по вопросам образования и компетенций Украинского института будущего Николай Скиба объяснил, каких специалистов будет не хватать в Украине в ближайшие годы и о чем свидетельствует рейтинг вузов в этом году.
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По рейтингу самых популярных специальностей среди абитуриентов больше всего заявлений подали на такие специальности:
- Филология – 76 371;
- Право – 67 720;
- Компьютерные науки – 66 123;
- Менеджмент – 62 227;
- Среднее образование – 44 136;
- Инженерия программного обеспечения – 43 618;
- Журналистика – 43 215;
- Психология – 39 529;
- Экономика – 37 464;
- Маркетинг – 36 080.
Каких специалистов будет не хватать? По рейтингу заметно, что абитуриенты подали на право в 32 раза больше заявлений, чем на математику. Поэтому эксперт утверждает, что в ближайшее время в Украине будет не хватать физиков и химиков.
Почему абитуриенты выбрали такие специальности
Кроме того, эксперт по вопросам образования Николай Скиба считает, что такой рейтинг свидетельствует о "безопасном" выборе абитуриентов, из которого есть много вариантов выхода.
Это в большей степени свидетельствует о том, что школа выпускает незрелых людей, не готовых психофизиологически, культурно к выбору профессий. Для них первые курсы университета – это как дополнительная площадка, чтобы сориентироваться в жизни. А для кого-то это выбор родителей,
– говорит Скиба.
По его мнению, также в Украине в последнее время "приживается" практика отдыха после окончания школы.
"Мы имеем определенную институализированную базу, молодежные объединения, которые дают волонтерство или циклы тренингов по мягким навыкам коммуникации, решению проблем, критическому и креативному мышлению”, – уверяет эксперт.
Также довольно часто выпускники делают выбор не в пользу науки, а оплачиваемой профессии. Из-за этого, по словам Скибы, сокращается количество ученых, а перспектива им стать – не слишком привлекательна с точки зрения и зарплаты, и карьерного роста.
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Отметим, что до 2 августа (18:00) абитуриенты должны подать в приемную комиссию оригиналы документов. Их можно привезти лично в бумажном виде, отправить по почте или отправить электронно с наложением на сканкопии е-подписи абитуриента.
К слову, в этом году лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, являются КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского.
10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.