Эксперт по вопросам образования и компетенций Украинского института будущего Николай Скиба объяснил, каких специалистов будет не хватать в Украине в ближайшие годы и о чем свидетельствует рейтинг вузов в этом году.

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По рейтингу самых популярных специальностей среди абитуриентов больше всего заявлений подали на такие специальности:

Филология – 76 371;

Право – 67 720;

Компьютерные науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Среднее образование – 44 136;

Инженерия программного обеспечения – 43 618;

Журналистика – 43 215;

Психология – 39 529;

Экономика – 37 464;

Маркетинг – 36 080.

Каких специалистов будет не хватать? По рейтингу заметно, что абитуриенты подали на право в 32 раза больше заявлений, чем на математику. Поэтому эксперт утверждает, что в ближайшее время в Украине будет не хватать физиков и химиков.

Почему абитуриенты выбрали такие специальности

Кроме того, эксперт по вопросам образования Николай Скиба считает, что такой рейтинг свидетельствует о "безопасном" выборе абитуриентов, из которого есть много вариантов выхода.

Это в большей степени свидетельствует о том, что школа выпускает незрелых людей, не готовых психофизиологически, культурно к выбору профессий. Для них первые курсы университета – это как дополнительная площадка, чтобы сориентироваться в жизни. А для кого-то это выбор родителей,

– говорит Скиба.

По его мнению, также в Украине в последнее время "приживается" практика отдыха после окончания школы.

"Мы имеем определенную институализированную базу, молодежные объединения, которые дают волонтерство или циклы тренингов по мягким навыкам коммуникации, решению проблем, критическому и креативному мышлению”, – уверяет эксперт.

Также довольно часто выпускники делают выбор не в пользу науки, а оплачиваемой профессии. Из-за этого, по словам Скибы, сокращается количество ученых, а перспектива им стать – не слишком привлекательна с точки зрения и зарплаты, и карьерного роста.

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Отметим, что до 2 августа (18:00) абитуриенты должны подать в приемную комиссию оригиналы документов. Их можно привезти лично в бумажном виде, отправить по почте или отправить электронно с наложением на сканкопии е-подписи абитуриента.

К слову, в этом году лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, являются КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского.

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