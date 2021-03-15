Поступление абитуриентов в вузы на бакалавра в 2021 году будет происходить с учетом приоритетных заявлений для абитуриента. Как будет формироваться рейтинговый список – читайте в материале.

Поступление в вузы в 2021 году регламентируется условиями приема на обучение для получения высшего образования, которые утверждены приказом Министерства образования и науки Украины от 2020 года.

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Отметим, что поступающие могут подать не больше пяти заявлений на бюджетные места и до тридцати заявлений на контракт.

Приоритетность заявлений

Каждому заявлению поступающий дает приоритетность. (то есть очередность заявлений) – от 1 до 5, где 1 является показателем наиболее приоритетного заявления.

По этой приоритетности определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места. Поступающий сам определяет приоритетность заявлений, и это нельзя изменить после подачи заявления.

Однако вуз в собственных правилах приема может предусматривать установление локальных приоритетностей.

Приоритетность применяется при зачислении на обучение на бакалавра на основе полного общего среднего образования.

Как формируется рейтинговый список

Рейтинговый список поступающих формируется по категориям в такой последовательности:

поступающие, которые имеют право на зачисление по результатам собеседования;

поступающие, которые имеют право на зачисление по квотам;

поступающие, которые имеют право на зачисление на общих условиях.

Интересно, что абитуриенты, которые имеют право на зачисление по результатам собеседований, упорядочиваются в рейтинге по алфавиту.

Между тем рейтинг поступающих, которые имеют право на зачисление по квотам или на общих условиях, упорядочивается следующим образом:

сначала по конкурсному баллу от большего к меньшему;

затем по приоритетности заявления – от 1 до последней;

в последнюю очередь по среднему баллу аттестата – от большего к меньшему.

Правила корректировки рейтингового списка

Согласно условиям приема на обучение в вузы, после окончания сроков подачи заявлений абитуриентами в каждом учебном заведении формируется рейтинговый список абитуриентов по каждой отдельной специальности.

Этот рейтинг будет автоматически скорректирован согласно указанным абитуриентами приоритетам в соответствии с алгоритмом.

Так, на бюджет зачислят тех абитуриентов, которые на основании сформированного рейтинга попадут на места государственного заказа по любой специальности в вузе.

При этом рекомендация о зачислении абитуриента будет предоставляться по наивысшему приоритету, а все заявления абитуриента с меньшим приоритетом в таком случае будут автоматически аннулироваться, что позволит освободить списки рекомендованных.

К тому же, у абитуриентов, которые при каждой последующей автоматической корректировке списков впервые будут попадать на места государственного заказа, также будут отменяться заявления с более низкими приоритетами.

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Отметим, что если абитуриент поступает на бюджет по специальности с меньшим приоритетом, он не будет терять место в рейтинге по специальности с более высоким приоритетом.

И он сможет попасть на бюджет на более приоритетную для себя специальность в случае автоматического освобождения места. Но в таком случае его заявление с меньшим приоритетом также будет аннулировано.

Зачисление на обучение

После автоматической корректировки сформируется конечный рейтинговый список по каждой специальности в вузах. Такие рейтинги в каждом заведении должны обнародовать не позднее 28 июля 2021 года.

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После этого поступающие будут иметь время до 2 августа (18:00) на подачу оригиналов документов в вуз, куда они прошли на бюджет. В целом зачисление поступающих проводится не позднее 9 августа 2021 года.

После зачисления абитуриентов на бюджет начинается зачисление на контракт. Их должны зачислить до 10 августа.

Добавим, что зачисление на обучение поступающих за счет льгот или на контракт происходит не позднее 30 сентября 2021 года.