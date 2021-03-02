Составили рейтинг лучших школ Украины: кто в лидерах и какая ситуация с образованием
Украинское образование в будущем должно быть одинаково качественным как в городах, так и в селах. Но сейчас здесь есть некоторые нюансы. Ведь, согласно рейтингу, лучшие школы сосредоточены в столице и областных центрах.
Источник:"Фокус"
По словам экспертов, приближается 2022 год, когда реформированная Новая украинская школа дойдет до пятых классов, а в 2024 году будут создавать лицеи для старших школьников.
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Между тем разрыв в качестве обучения между городскими и сельскими школами в Украине усиливается. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "100 лучших школ".
Заметно, что в большинстве регионов страны лучшие школы расположены именно в областных центрах. Исключением здесь стала Тернопольская область, где три школы, попавшие в рейтинг, находятся в районных центрах.
Более того, ученик из сельской школы Тернопольской области получил средний балл за внешнее независимое оценивание – 192 балла. Поэтому, Тернопольская область должна быть примером того, каким должно быть украинское образование в будущем: одинаково качественным и в городе, и в селе.
В целом еще в рейтинг лучших школ Украины ни одна сельская школа не вошла.
20 лучших школ Украины: рейтинг
- Лицей "Интеллект" в Киеве
- Русановский лицей в Киеве
- Лицей-интернат физико-математического профиля в Днепре
- Украинский физико-математический лицей КНУ им. Шевченко в Киеве
- Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко во Львове
- Технический лицей НТУУ от КПИ в Киеве
- Лицей №171 "Лидер" в Киеве
- Гимназия №178 в Киеве
- Естественно-научный лицей №145 в Киеве
- Лицей при Житомирской политехнике в Житомире
- Гимназия №12 В Днепре
- Лицей "Научная смена" в Киеве
- Украинская гимназия №1 в Ивано-Франковске
- Физико-математический лицей №27 в Харькове
- Украинско-американский лицей в Днепре
- Физико-математический лицей в Черкассах
- Украинский гуманитарный лицей при КНУ им. Шевченко в Киеве
- Гимназия "Киева-Могилянский коллегиум" в Киеве
- Гимназия "Евшан" во Львове
- Лицей №142 в Киеве
Рейтинг лучших школ в 2021 году / Фото "Фокус"
Интересно, что 5 лет подряд лицей "Интеллект" в Киеве остается на первой позиции в этом рейтинге. Кроме того, согласно рейтингу, 6 школ из районных центров попали в список лучших школ. Однако туда не вошла ни одна сельская школа.
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