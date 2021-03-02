Украинское образование в будущем должно быть одинаково качественным как в городах, так и в селах. Но сейчас здесь есть некоторые нюансы. Ведь, согласно рейтингу, лучшие школы сосредоточены в столице и областных центрах.

По словам экспертов, приближается 2022 год, когда реформированная Новая украинская школа дойдет до пятых классов, а в 2024 году будут создавать лицеи для старших школьников.

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Между тем разрыв в качестве обучения между городскими и сельскими школами в Украине усиливается. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "100 лучших школ".

Заметно, что в большинстве регионов страны лучшие школы расположены именно в областных центрах. Исключением здесь стала Тернопольская область, где три школы, попавшие в рейтинг, находятся в районных центрах.

Более того, ученик из сельской школы Тернопольской области получил средний балл за внешнее независимое оценивание – 192 балла. Поэтому, Тернопольская область должна быть примером того, каким должно быть украинское образование в будущем: одинаково качественным и в городе, и в селе.

В целом еще в рейтинг лучших школ Украины ни одна сельская школа не вошла.

20 лучших школ Украины: рейтинг

Лицей "Интеллект" в Киеве Русановский лицей в Киеве Лицей-интернат физико-математического профиля в Днепре Украинский физико-математический лицей КНУ им. Шевченко в Киеве Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко во Львове Технический лицей НТУУ от КПИ в Киеве Лицей №171 "Лидер" в Киеве Гимназия №178 в Киеве Естественно-научный лицей №145 в Киеве Лицей при Житомирской политехнике в Житомире Гимназия №12 В Днепре Лицей "Научная смена" в Киеве Украинская гимназия №1 в Ивано-Франковске Физико-математический лицей №27 в Харькове Украинско-американский лицей в Днепре Физико-математический лицей в Черкассах Украинский гуманитарный лицей при КНУ им. Шевченко в Киеве Гимназия "Киева-Могилянский коллегиум" в Киеве Гимназия "Евшан" во Львове Лицей №142 в Киеве

Рейтинг лучших школ в 2021 году / Фото "Фокус"

Полный перечень школ. Попавших в рейтинг лучших школ в Украине, можно увидеть по этой ссылке.

Интересно, что 5 лет подряд лицей "Интеллект" в Киеве остается на первой позиции в этом рейтинге. Кроме того, согласно рейтингу, 6 школ из районных центров попали в список лучших школ. Однако туда не вошла ни одна сельская школа.