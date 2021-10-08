Рейд по школам: Минздрав проведет внезапные проверки работников столовых
Источник:"Суспільне"
В украинских школах с 11 октября начнут проводить внезапные проверки. Они будут касаться работников столовых – их будут проверять на разнообразные бактерии, в частности золотистого стафилококка.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что поводом для проверок стали вспышки острых кишечных инфекций в школах в Хмельницком и на Сумщине. Там заболели более 120 детей из-за работников, которые были носителями золотистого стафилококка.
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Минздрав будет проверять работников школьных столовых
По его словам, эти случаи были рассмотрены на заседании с участием первой леди Елены Зеленской и президента Владимира Зеленского. Ведь важная составляющая питания учащихся – это его безопасность.
Мы приняли решение: дерегуляция – это хорошо, свободный выбор – это также хорошо. Но определенный контроль должен быть. Мы начинаем с понедельника (11 октября) внезапные проверки работников пищеблоков школ на бактерионосительство, в частности, золотистого стафилококка,
– сообщил министр.
Как будут наказывать работников и врачей
Он отметил, что главная цель проверок – увидеть реальную картину. Министр здравоохранения считает, что есть проблемы с медицинскими осмотрами, учитывая более 400 уголовных дел, связанных с поддельными COVID-сертификатами и ПЦР-тестами.
"Нам интересно понять, а как проводятся эти медицинские осмотры. Реально ли они проходят, или их формально, для галочки, выписывают в учреждениях здравоохранения", – отметил он.
Виктор Ляшко предупредил, что работников школьных пищеблоков, у которых обнаружат золотистый стафилококк или другие опасные бактерии, на время лечения будут отстранять. А нарушители, которые выписывают фальшивые справки, будут "подвергаться определенным наказаниям".
Случаи отравления в школах и садиках
- В Хмельницком в начале сентября в учебно-воспитательном объединении № 1 "Школа – детский сад" отравились более 90 учеников. Оказалось, что работники пищеблока были носителями золотистого стафилококка.
- В Черноморске, что в Одесской области, к медикам обратились родители шести детей. У малышей обнаружили диагноз "острая кишечная инфекция". Все они были воспитанниками одного садика.
- В одной из гимназий Киева отравились 170 детей. Сначала школьникам просто стало плохо. Потом уже появилась диарея и рвота. Впоследствии у одной больной обнаружили кишечную инфекцию. Руководству гимназии выписали штраф в 30 тысяч.
- На Прикарпатье отравились 18 детей и один взрослый, которые накануне праздновали 1 сентября. Правоохранители открыли уголовное дело и устанавливают все обстоятельства госпитализации детей. Детали – читайте здесь.
К слову, в любой школе ребенок может травмироваться, ведь несчастные случаи случаются не редко. Образовательный омбудсмен и юрист рассказали, как должна действовать школа и родители в случае травмы ребенка на уроке. Детали – читайте здесь.