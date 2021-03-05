5 марта – это последний день, когда выпускники могут подать документы для участия в регистрации на ВНО в 2021 году. Как проверить, зарегистрировали ли абитуриента и главные детали о тестировании – читайте ниже.

Региональные центры будут обрабатывать документы для регистрации на ВНО, полученные после 5 марта, но только если они были отправлены в установленные сроки. А на документы, отправленные после 5 марта, обращать внимание не будут.

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Если вы еще не успели зарегистрироваться, то сделать это нужно сегодня, 5 марта – по этой ссылке.

Какие документы нужны для регистрации на ВНО:

копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством)

две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту;

регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно на сайте УЦОКО, или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.

Как проверить, зарегистрировали ли выпускника на ВНО

После отправки документов с помощью специального сервиса можно проверить состояние обработки регистрационных документов. Для этого в поле сервиса нужно ввести номер регистрационной карточки.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который выпускник, который зарегистрировался, получает в индивидуальном конверте.

Если сертификат не пришел , следует проверить состояние обработки регистрационных документов. Возможно, их только обрабатывают.

, следует проверить состояние обработки регистрационных документов. Возможно, их только обрабатывают. Если лицо уже имеет сертификат, однако обнаружило ошибку в персональных данных, то нужно внести необходимые изменения до 5 марта, воспользовавшись специальным сервисом "внести изменения".

Зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля могут загрузить приглашения-пропуска со своих информационных страниц. На них будет указано время и место проведения тестирований.

Какие предметы выбирают на ВНО в 2021 году

По состоянию на 3 марта для участия в ВНО и ГИА зарегистрировано более 260 тысяч человек.

Какие предметы выбирают для ВНО чаще всего:

математика,

история Украины,

украинский язык и литература,

география,

английский язык,

биология,

украинский язык.

Добавим, что основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Какие предметы на ВНО выбрать? Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО по четырем учебным предметам:

украинский язык или украинский язык и литература;

математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);

история Украины или иностранный язык (по выбору учащегося);

один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

К слову, в Украине могут перенести ВНО по математике. А все потому, что оно назначено на 28 мая, но обычно в этот день школы проводят праздник последнего звонка.

Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит МОН перенести тестирование по математике на 27 мая. Но, по мнению образовательного омбудсмена, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО.