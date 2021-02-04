Журналисты Образование 24 собрали важные новости из украинского образования на этой неделе – с 1 по 5 февраля 2021 года. Читайте в материале о начале регистрации на ВНО-2021, недостатках проекта типовой программы для 5 – 9 классов и скандалах в школах.

Источник: 24 канал

Регистрация на ВНО-2021

1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021, и продлится она до 5 марта включительно.

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Какие документы нужны для регистрации на ВНО:

копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством);

две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту;

регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно на сайте УЦОКО, или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.

Впоследствии зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут скачать приглашения-пропуска со своих информационных страниц. На них будет указано время и место проведения тестирований.

Какие предметы на ВНО выбрать? Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО по четырем учебным предметам:

украинский язык или украинский язык и литература;

математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);

история Украины или иностранный язык (по выбору ученика);

один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году?

ВНО по украинскому языку и литературе состоит из 24 заданий по литературе и 39 – по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия. Также будут 4 задания украинского языка с предоставлением письменного ответа. Тестирование продлится 210 минут.

ВНО лишь с украинского языка состоит из 34 заданий с выбором одного правильного ответа, 5 заданий на установление соответствия и одно задание открытой формы с развернутым письменным ответом. На выполнение ВНО участникам будет отведено 150 минут.

Перечень предметов, необходимых для поступления на определенную специальность, можно найти по ссылке.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Недостатки проекта типичной программы для 5 – 9 классов

Эксперты высказали критику, что проект типового учебного плана для 5 – 9 классов загружает детей еще больше, чем было раньше.

Что не так с новым проектом типовой программы для 5 – 9 классов? Некоторые эксперты заверили, что в этом документе можно заметить значительную перегрузку школьников. Так, образовательный омбудсмен заявил, что в документе предлагают гораздо больше времени, чем установленная 40-часовая рабочая неделя.

Также эксперты отмечают, что по некоторым профильным предметам не хватает часов на проработку материала.

Кроме того, в проекте типового учебного плана есть предмет "Этика / курсы морального направления". Это означает, что некоторые школы могут сделать обязательными, например, курс "Основы семьи" или христианскую этику.

Изменится ли типовая программа для 5 – 9 классов? Группа экспертов уже сформулировала свои предложения, направленные на преодоление противоречий и узких мест документа, и подала в МОН в рамках общественного обсуждения. Сейчас продолжаются консультации.

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Скандалы и инциденты в школах

На Винничине учительница закрутила роман с учеником

В Винницкой области разгорелся секс-скандал в школе. Там 30-летняя учительница закрутила роман с учеником старших классов.

Впоследствии пару застукали "с поличным" в кабинете биологии. Когда директор школы, который и был мужем учительницы, зашел в кабинет, он увидел обнаженную жену на руках у школьника. Детали секс-скандала – читайте по ссылке.

Ученицу выгнали из школы, потому что она призналась в чувствах к девушке

В США ученицу второго класса Хлою Шелтон выгнали из христианской начальной школы из-за того, что школьница сказала другой ученице этой школы, что имеет к ней чувства. После инцидента ученицу немедленно вывели с детской площадки, и она провела следующие несколько часов в кабинете директора, не посещая уроки.

Впоследствии ей объяснили, что в Библии женщины могут иметь детей только с мужчинами. На следующий день администрация заведения сообщила, что ученицу больше не нужно приводить на занятия. Из этой школы исключили также и ее 5-летнего брата.

В школьном учебнике написали, что юбка может спровоцировать насильника

В учебнике по "Основам здоровья" для 8-го класса один раздел посвятили поведению преступников и жертв. Среди прочего, авторы учебника называют "короткую юбку" и "испуганный взгляд" причинами, которые могут спровоцировать насильника совершить преступление.

Известно, что автором учебника "Основы здоровья" является Ольга Таглина. Издание вышло тиражом в почти 58 тысяч экземпляров. Также, по логике авторов, если вас ограбили, это потому, что вы спровоцировали преступника.

В школе в Кропивницком отравились 50 учеников из-за микробов в столовой

Около 50 учеников начальных классов в Кропивницком отравились после завтрака в школьной столовой. У большинства из детей были симптомы желудочного расстройства, а некоторых с интоксикацией пришлось госпитализировать.

Специалисты обнаружили множество микроорганизмов в образцах пищи и в смывах с поверхностей в школьной столовой. Среди них нашли и патогенный стафилококк. Вероятно, это и вызвало пищевое отравление у детей. Также стафилококк обнаружили у одного из поваров пищеблока и 4 детей. Этого работника сейчас отстранили от работы.

Кремлевская пропаганда об Украине в школьном учебнике в Италии

В итальянском издательстве Pearson нашли факты искажения информации об Украине в итальянском школьном учебнике по географии.

Так, в книге указывалось, что во временно оккупированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России". А также то, что Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства" без упоминаний об агрессии России.

На Буковине эвакуировали детей из школы из-за химического запаха

В селе Давыдовка Черновицкой области в школе обнаружили резкий химический запах. Он начал быстро распространяться классами, а от запаха у учеников начался кашель и першение в горле.

В школе вызвали спасателей и эвакуировали более 400 человек. На следующий день никаких заболеваний или симптомов среди школьников или работников школы не обнаружили. Но учеников отправили на дистанционное обучение до 8 февраля.

Будут ли закрывать 10 – 11 классы в Украине

В Украине распространился миф, что после 9 класса ученики не смогут продолжать обучение в 10 – 11 классах и будут вынуждены идти в лицеи. Однако в Минобразования этот фейк опровергли.

К теме В ближайшие два года массового закрытия 10 – 11 классов не будет: эксперт о реформе старшей школы

По словам министра образования Сергея Шкарлета, все выпускники 9 классов смогут получить полное общее среднее образование, то есть закончить 10 и 11 классы. Он добавил, что процессы переформатирования сети учебных заведений не приведут к массовому закрытию школ.

В МОН подчеркнули, что реформа школьного образования предусматривает несколько этапов. А окончательно пройти ее планируют до 2027 года.

Добавим, идея профильного обучения заключается в том, чтобы в самой старшей школе были созданы условия для удовлетворения образовательных потребностей учащихся, в соответствии с их наклонностями, способностями, ориентацией на будущую профессию.

Шкарлет уверяет, что ряд трансформаций планируют завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года. А решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, будут принимать областные или городские советы.

Ключевые приоритеты МОН на 2021 год

Шкарлет рассказал о задачах команды на 2021 год. В частности, одним из ключевых приоритетов МОН является реформа "Новой украинской школы" на уровне базового среднего образования и развитие инклюзивного образования.

Среди приоритетных целей на 2021 год:

совершенствование системы дошкольного образования;

обеспечение преемственности и последовательности между дошкольным и общим средним звеньями образования;

усовершенствовать систему внешкольного образования в условиях децентрализации;

утвердить стратегию развития профессионального образования до 2023 года и внедрить стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы;

развивать все учебные заведения.

"Стратегические цели, задачи и мероприятия плана разработаны по условиям приоритетов государственной политики в сфере образования и науки до 2024 года, с учетом указов президента, законов, положений программы деятельности правительства и других", – отметил Шкарлет.

Протесты из-за отмены нового правописания

Под Окружным административным судом Киева собрались десятки студентов, преподавателей и других желающих, чтобы защитить новое украинское правописание. Они читали стихи и рассказывали свои истории перехода с русского на украинский язык.

Кроме того, участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить иродов в мантиях?", "ОАСК / логика 1:0", "Позор ОАСК; Редакции правописания 2019 быть!", "Защитим украинский язык", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" (Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирает речь) – Лина Костенко и т.

Смотрите фото с протестов против отмены нового правописания:

Что известно об отмене нового правописания

Окружной административный суд города Киева отменил постановление о новой редакции украинского правописания. Основанием иска было то, что правительство не обладало компетенцией изменять правописание.

Кто подал иск? В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "Правовое государство", глава которой – адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка).

Но в Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева.