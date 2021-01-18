Началась регистрация учителей на сертификацию-2021: какие документы необходимо подать
Регистрация учителей начальных классов на сертификацию в 2021 году началась 18 января и продлится до 27 января. Как зарегистрироваться и какие документы должен подать учитель – читайте в материале.
Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что регистрация продлится до 31 января (включительно), но основной этап регистрации проходит с 18 до 27 января, а дополнительный этап регистрации пройдет с 28 по 31 января.
Интересно Сертификация будет засчитываться учителям как прохождение аттестации, – МОН
Как зарегистрироваться на регистрацию
Учитель должен заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников". Его можно найти здесь.
Также к заявлению стоит добавить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.
Какие документы надо подать
- Оформленную регистрационную карточку-заявление;
- Копию паспорта гражданина Украины (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством), а в случае его отсутствия — иного документа, удостоверяющего личность учителя;
- Справку из учреждения образования;
- Копию одного из следующих документов:
– справки о присвоении идентификационного номера физлица — плательщика налогов, или карточки физического лица — налогоплательщика, или страницы паспорта, где указаны данные о регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
– страницы паспорта, на которой сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.
Отметим, что на копиях документов необходимо написать в Соответствии с оригиналом (без кавычек), поставить подпись, указать инициалы и фамилию и дату заверения копии.
Пакет документов следует отправить заказным почтой в соответствующий региональный центр.
Что известно о сетрификации учителей в 2021
В 2021 году в сертификации смогут принять участие около двух тысяч учителей начальных классов. Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получают 20% надбавки к зарплате.
Что такое сертификация учителей?
Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.
Предполагается, что с развитием реформы Новой украинской школы сертификация совсем заменит аттестацию педагогов. К тому же, учителя принимают участие в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе.
Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно друг за другом:
- независимого тестирования участников сертификации;
- самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;
- изучение практического опыта работы участников сертификации.
Так, в 2020 году было зарегистрировано 1591 участников среди учителей начальных классов. Независимое тестирование (1-й этап) прошли – 1045 человек, экспертное оценивание (2-й этап) – 1040, изучение опыта (третий этап) – 902 учителя.
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