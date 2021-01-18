Регистрация учителей начальных классов на сертификацию в 2021 году началась 18 января и продлится до 27 января. Как зарегистрироваться и какие документы должен подать учитель – читайте в материале.

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что регистрация продлится до 31 января (включительно), но основной этап регистрации проходит с 18 до 27 января, а дополнительный этап регистрации пройдет с 28 по 31 января.

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Как зарегистрироваться на регистрацию

Учитель должен заполнить регистрационную карточку-заявление, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО в рубрике "Сертификация педагогических работников". Его можно найти здесь.

Также к заявлению стоит добавить комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.

Какие документы надо подать

Оформленную регистрационную карточку-заявление;

Копию паспорта гражданина Украины (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством), а в случае его отсутствия — иного документа, удостоверяющего личность учителя;

Справку из учреждения образования;

Копию одного из следующих документов:

– справки о присвоении идентификационного номера физлица — плательщика налогов, или карточки физического лица — налогоплательщика, или страницы паспорта, где указаны данные о регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

– страницы паспорта, на которой сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта.

Отметим, что на копиях документов необходимо написать в Соответствии с оригиналом (без кавычек), поставить подпись, указать инициалы и фамилию и дату заверения копии.

Пакет документов следует отправить заказным почтой в соответствующий региональный центр.

Подробнее о порядке регистрации можно узнать по ссылке.

Что известно о сетрификации учителей в 2021

В 2021 году в сертификации смогут принять участие около двух тысяч учителей начальных классов. Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получают 20% надбавки к зарплате.

Что такое сертификация учителей? Сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, владеющих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями. Предполагается, что с развитием реформы Новой украинской школы сертификация совсем заменит аттестацию педагогов. К тому же, учителя принимают участие в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе.

Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно друг за другом:

независимого тестирования участников сертификации;

самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Так, в 2020 году было зарегистрировано 1591 участников среди учителей начальных классов. Независимое тестирование (1-й этап) прошли – 1045 человек, экспертное оценивание (2-й этап) – 1040, изучение опыта (третий этап) – 902 учителя.