Началась регистрация на языковой экзамен для госслужащих: как зарегистрироваться и даты экзамена
Часть желающих 19 июля сдала экзамен на владение государственным языком. А 20 июля другие госслужащие могут зарегистрироваться для участия в экзамене, который пройдет 21 и 22 июля.
Во время регистрации на экзамен будьте внимательны, ведь заполненные в Форме заявки данные нельзя будет изменить. В частности, не подлежит корректировке и выбранные время и место сдачи экзамена.
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Если лицо не явилось на экзамен согласно поданной заявке, повторно сдать экзамен оно сможет лишь через 4 месяца.
Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене
Отметим, что экзамен на определение уровня владения государственным языком должны сдавать госслужащие, которые планируют пойти на государственную работу, и претенденты на получение украинского гражданства.
В случае успешной сдачи такое лицо получит государственный сертификат.Подать заявку на участие в языковом экзамене можно по этой ссылке.
Экзамен охватывает четыре части:
- "Культура речи".
- "Чтение".
Комбинированные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задания, максимальное возможное количество баллов – 66. Отведенное время на выполнение заданий этих частей – 1 час.
- "Письмо".
Часть "Письмо" содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов – 37. Отведенное время на выполнение этого задания – 40 минут.
- "Говорение"
Часть "Говорение" содержит два задания (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов – 59. Отведенное время на выполнение этих заданий – 20 минут.
Когда пройдет экзамен на уровень владения государственным языком
Все участники, которые 20 июля зарегистрируются на экзамен, будут его проходить 21 и 22 июля.
В день экзамена участники должны:
- вовремя прийти на экзамен в указанный час,
- соблюдать противоэпидемические меры,
- иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, электронный паспорт в приложении "Дия"),
- осуществить вход в систему,
- не общаться с другими во время экзамена и не списывать,
- не пользоваться телефоном и не фиксировать задачи.
Кроме того, языковые экзамены для госслужащих будут проходить ежедневно по 3 раза до 1 августа:
- с 9:30 до 11:30,
- с 12:30 до 14:30,
- с 15:30 до 17:30.
Как будет проходить экзамен? На входах в помещения инструкторы будут идентифицировать зарегистрированных участников тестирования, а в самих аудиториях будет видеонаблюдение.
Претенденты будут сдавать экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "говорение" будет происходить через видеозвонок, который будут записывать.
Где будет проходить экзамен? На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Рубежном Луганской области.
Отметим, что проверять работы и устанавливать уровень владения государственным языком будут 15 календарных дней.