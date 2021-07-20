Во время регистрации на экзамен будьте внимательны, ведь заполненные в Форме заявки данные нельзя будет изменить. В частности, не подлежит корректировке и выбранные время и место сдачи экзамена.

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Если лицо не явилось на экзамен согласно поданной заявке, повторно сдать экзамен оно сможет лишь через 4 месяца.

Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене

Отметим, что экзамен на определение уровня владения государственным языком должны сдавать госслужащие, которые планируют пойти на государственную работу, и претенденты на получение украинского гражданства.

В случае успешной сдачи такое лицо получит государственный сертификат.

Подать заявку на участие в языковом экзамене можно по этой ссылке.

Экзамен охватывает четыре части:

"Культура речи".

"Чтение".

Комбинированные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задания, максимальное возможное количество баллов – 66. Отведенное время на выполнение заданий этих частей – 1 час.

"Письмо".

Часть "Письмо" содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов – 37. Отведенное время на выполнение этого задания – 40 минут.

"Говорение"

Часть "Говорение" содержит два задания (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов – 59. Отведенное время на выполнение этих заданий – 20 минут.

Когда пройдет экзамен на уровень владения государственным языком

Все участники, которые 20 июля зарегистрируются на экзамен, будут его проходить 21 и 22 июля.

В день экзамена участники должны:

вовремя прийти на экзамен в указанный час,

соблюдать противоэпидемические меры,

иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, электронный паспорт в приложении "Дия"),

осуществить вход в систему,

не общаться с другими во время экзамена и не списывать,

не пользоваться телефоном и не фиксировать задачи.

Кроме того, языковые экзамены для госслужащих будут проходить ежедневно по 3 раза до 1 августа:

с 9:30 до 11:30,

с 12:30 до 14:30,

с 15:30 до 17:30.

Как будет проходить экзамен? На входах в помещения инструкторы будут идентифицировать зарегистрированных участников тестирования, а в самих аудиториях будет видеонаблюдение.

Претенденты будут сдавать экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "говорение" будет происходить через видеозвонок, который будут записывать.

Где будет проходить экзамен? На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Рубежном Луганской области.

Отметим, что проверять работы и устанавливать уровень владения государственным языком будут 15 календарных дней.