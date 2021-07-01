Регистрация е-кабинета поступающего: что делать, если выдает ошибку – инструкция

С 1 июля украинские абитуриенты начали регистрировать свои электронные кабинеты, с помощью которых будут подавать документы для поступления в вузы. Но часто они допускают распространенные ошибки при регистрации. Как их исправить – читайте в статье.

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести свои данные – один из сертификатов ВНО (номер, пин-код и год получения) и свидетельство об окончании школы (серию, номер и средний балл приложения).

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Ошибки при регистрации е-кабинета: что делать

Ошибка "сертификат ВНО не найден"

Если во время регистрации е-кабинета вы увидели ошибку о том, что ваш "сертификат ВНО не найден", то нужно проверить правильность введенных данных. Если вы допустили ошибку, исправьте ее.

Но если все данные правильные, то поступающий должен прислать на электронную почту технического администратора системы (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П1.1".

К письму добавьте сканкопию (фото) сертификата (с номером, пином, годом выдачи) и скриншот с ошибкой. После проверки администратор сообщит о добавлении действительного сертификата в реестр.

Ошибка "документ об окончании школы не найден"

Также при регистрации поступающий может увидеть ошибку о том, что документ о ПОСО (полное общее среднее образование) не найден. Прежде всего, проверьте правильность введенных данных.

Если вся информация верна, поступающий снова должен отправить на электронную почту технического администратора системы (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П1.2".

К письму надо добавить: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи) и скриншот с ошибкой. Администратор проверит информацию и сообщит вам результат.

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Ошибка "указан аннулированный документ об окончании школы"

Абитуриент во время регистрации может столкнуться с еще одной ошибкой – "указан аннулированный документ о ПОСО". Сначала проверьте правильность введенных данных.

В случае корректности данных, поступающий должен отправить на электронную почту технического администратора системы (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П1.3".

К письму прилагаются: сканкопия (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи) и скриншот с ошибкой. После проверки техадминистратор сообщит о добавлении действительного свидетельства/аттестата.

Ошибка "указан другой сертификат ВНО"

При регистрации может возникнуть ошибка "у поступающего в ЕГЭБО указан другой действующий сертификат ВНО указанного года выдачи". Сначала проверьте, правильно ли вы ввели данные из сертификата независимого оценивания.

Если все верно, а ошибка и дальше высвечивается на экране, поступающий должен прислать на электронную почту технического администратора (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П2.1".

К письму нужно добавить:

сканкопии (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи),

сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выдачи),

паспорта/документа, удостоверяющего личность (с ФИО, датой рождения, серией, номером),

скриншот с ошибкой.

Ошибка "указано другое свидетельство / аттестат об окончании школы"

Если поступающий после ввода данных видит ошибку о том, что в ЕГЭБО указано иное действующее свидетельство/аттестат о ПОСО, то нужно проверить, все ли вы ввели правильно.

Если информация верна – поступающему нужно отправить на электронную почту технического администратора системы (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П2.22."

К письму нужно добавить сканкопии (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выдачи), паспорта (с ФИО, датой рождения, серией, номером) и скриншот с ошибкой.

Ошибка "есть расхождения с данными сертификата ВНО"

Если абитуриент во время регистрации видит такой текст ошибки: "в данных поступающего, содержащихся в ЕГЭБО, есть расхождения с данными указанного сертификата ВНО", то сначала проверьте введенную информацию.

Если данные соответствуют данным указанного сертификата, то поступающий должен решить ошибку через администратора. Для этого отправьте на электронную почту (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П3.1".

К нему добавьте сканкопии (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выдачи), паспорта (с ФИО, датой рождения, серией, номером) и скриншот с ошибкой.

Ошибка "есть расхождения с данными, указанными в аттестате и сертификате ВНО"

Если абитуриент видит ошибку о том, что есть расхождения или неточности, указанные в документе о ПОСО и сертификате ВНО, то еще раз проверьте данные.

В частности, может не пройти проверку на создании карточки физического лица (о совпадение даты рождения в документе о ПОСО и сертификате ВНО, если оба документы к картам других лиц в ЕГЭБО не добавлялись).

Что делать? Если ошибка в дате рождения обнаружена в сертификате ВНО, поступающий должен обратиться в региональное представительство УЦОКО для исправления ошибки в дате рождения.

Если ошибка в дате рождения обнаружена в документе об образовании, поступающий должен прислать на электронную почту технического администратора (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П3.3.1".

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К письму добавьте сканкопии (фото) свидетельства/аттестата о ПОСО (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификат (с ФИО, номером, пином, годом выдачи), паспорт (с ФИО, датой рождения, серией, номером) и скриншот с ошибкой.

Аналогичная ошибка может возникнуть из-за "расхождений в ФИО, указанных в документе о ПОСО и сертификате ВНО". Для решения пришлите письмо на вышеуказанную адрес с темой: "Ошибка при регистрации П3.3.2".

Ошибка "отсутствуют данные, указанные в аттестате или сертификате ВНО"

Если поступающий при регистрации видит ошибку о том, что "в ЕГЭБО отсутствуют данные, указанные в документе о ПОСО и/или сертификате ВНО", то, прежде всего, проверьте все данные.

Что делать, если данные правильные, а ошибку выбивает и дальше? Как правило, в таких случаях в существующей в ЕГЭБО карточке лица имеется свидетельство о рождении или свидетельство о БОСО абитуриента.

В окне регистрации электронного кабинета для подтверждения поступающему предлагают внести эти данные в форме "дополнительная информация для идентификации". Если все правильно, то поступающий продолжит создание электронного кабинета.

Если данные не подтверждены – поступающий должен прислать на электронную почту технического администратора (vstup@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка при регистрации П3.3.3".

К письму добавьте сканкопии (фото) свидетельства/аттестата о ПОСО (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификат ВНО (с ФИО, номером, пином, годом выдачи), а также сканкопию свидетельства о рождении или свидетельства о базовом общем среднем образовании (с ФИО, серией, номером), а также скриншот с ошибкой.

К слову, для прочего, чтобы открыть е-кабинет, следует указать адрес электронной почты (являющийся логином для входа). Система автоматически проверит логин на совпадение с другими.

После этого вам на указанный электронный адрес поступит письмо для активации доступа к е-кабинету.

Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.