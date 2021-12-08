Неиспользованная образовательная субвенция

Так, по состоянию на 1 ноября в областных бюджетах и столицы было накоплено свыше 1,2 миллиарда гривен, в бюджетах городских общин – более 2,5 миллиарда, а в бюджетах сельских и поселковых ТО – свыше 3 миллиарда гривен.

К теме "Средства уже не нужны?", – Шкарлет говорит, что местные общины использовали лишь 47% субвенции НУШ

В Минфине отметили, что одной из причин накопления остатков образовательной субвенции является медленное принятие решений местными органами власти относительно использования этих средств на нужды учебных заведений.

На что могут потратить сэкономленные средства

Остатки субвенции могут направить прежде всего на:

приобретение школьных автобусов,

оснащение учебных заведений персональными компьютерами и мультимедийным оборудованием,

обеспечение средствами обучения и оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, математики, информатики, начальной школы,

приобретение учебников и пособий,

обновление учебной и материально-технической базы школ,

обеспечение пожарной безопасности, ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых,

закупку средств индивидуальной защиты (защитных масок, одноразовых перчаток, защитных щитков), дезинфекционных средств,

строительство новых туалетных помещений или их реконструкцию и тому подобное.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. В целом должностные оклады педагогов в школах вырастут на 900 – 1300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.