Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время четвертого регионального форума "Реформа системы школьного питания" во Львове.

К теме Минздрав опубликовал рецепты блюд из нового школьного меню: что будут готовить для детей

Деньги на реформу школьного питания

Министр рассказал, что в 2022 году будет новая субвенция в размере 1,5 миллиарда гривен отдельно на пищеблоки.

Это новая субвенция, которая не в рамках субвенции "Способная школа для лучших результатов". Ведь это целевое направление средств именно на модернизацию пищеблоков,

– отметил Шкарлет.

По его словам, в этом году в рамках субвенции на модернизацию пищеблоков в школах было выделено 240 миллионов гривен, из которых 150 миллионов – из государственного бюджета, 90 миллионов – из местных бюджетов.

Сколько пищеблоков обновили в школах

За последние два года уже обновлено более 2 500 пищеблоков в школах, и работа над развитием материально-технической базы продолжается. Разработано типовое меню, которое каждая школа может взять за основу.

Глава МОН также добавил, что в целом в течение этого года в школах было модернизировано 1 298 пищеблоков:

во Львовской области модернизированы пищеблоки в 147 учебных заведениях;

в Волынской области выделено 14 миллионов гривен на реформу пищеблоков, изменена система питания в 112 учреждениях;

в Винницкой области местные власти модернизировали 16 пищеблоков на сумму 28 миллионов гривен;

в Закарпатской области на модернизацию пищеблоков было потрачено 16 миллионов гривен;

в Ровненской области закуплено 744 единицы оборудования для 98 пищеблоков, на их модернизацию потрачено 17,7 миллиона гривен.

"Шаг за шагом мы воплощаем в жизнь задуманное, а обеды в школах по всей стране становятся по-настоящему полезными и вкусными", – отметил Шкарлет.

Что известно о новом школьном меню для учащихся

В новом школьном меню уменьшается количество сахара, который будут употреблять дети – с 70 грамм в день на 25 грамм. Суточный объем соли не более 5 граммов. Хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.

Кроме того, ранее меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамма на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

К слову, несколько дней назад Министерство здравоохранения утвердило сезонное меню для детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в садах и других организованных детских коллективах на осенний период. Чем будут кормить детей – смотрите в статье.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Реформа школьного питания заключается в комплексном изменении подходов к его организации. Помимо вкусной и полезной еды в школах, реформа имеет целью формирование правильных пищевых привычек у детей буквально с первого класса.

За последние два года уже обновлено более 2 500 пищеблоков в школах, и работа над развитием материально-технической базы продолжается. Разработано типовое меню, которое каждое ЗОСО может взять за основу.

В этом году совместно с местными бюджетами на проведение модернизации пищеблоков и закупку оборудования выделено более 240 миллионов гривен. В частности, субвенция государственного бюджета – более 150 миллионов и 90 миллионов из местных бюджетов.

Шаг за шагом мы воплощаем в жизнь задуманное, а обеды в школах по всей стране становятся по-настоящему полезными и вкусными. Благодарен всем руководителям ЗОСО, которые уверенно идут по дороге этих изменений, поддерживают и активно реализовывают нововведения.