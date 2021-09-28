Одни из главных трудностей в школах, которые пилотируют НУШ, – это несвоевременное ознакомление с модельными программами, затягивание грифования учебных материалов и отсутствие нормативной базы для доплат учителям.

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Трудности с внедрением НУШ в 5 пилотных классах

Не хватает субвенции НУШ

Эксперт из Команды поддержки реформ МОН Елена Глоба говорит, что на каждую школу (участника проекта) предусмотрено примерно 270 тысяч гривен субвенции из НУШ.

Эти средства рассчитаны на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в том числе учебно-методической литературы, тетрадей и их электронных версий,

– добавляет она.

По ее словам, субвенция поступила в большинство школ, однако некоторые из них уже ее использовали полностью. Зато другие директора утверждают, что до сих пор не получили средства.

Так, одна директор пилотной школы рассказала, что им не хватает технического обеспечения, так как с внедрением НУШ все поставки пошли на начальную школу, о средней и старшей забыли.

"Хотя районное управление поддерживает пилот в 5 классе и обещает все необходимое обеспечение, но неизвестно, когда это будет. Что касается субвенции: она как бы есть, нам ее выделили, но на счет деньги еще не поступили, ждем", – сказала она.



Трудности с пилотированием НУШ / Фото nus.org

Также, сетуют директора, средств мало для закупки учебников и оборудования. А доплаты учителям и закупку мебели субвенция вообще не предусматривает.

Так, директор Золотоношской специализированной школы №2 Елена Вертипорох отметила, что средства заведение получило вовремя, но их мало для закупки учебников и пособий.

А посчитать, сколько в целом не хватает денег, сложно, потому что каждая школа работает по разным модельным учебным программам (их примерно 70). На стоимость обеспечения влияет, какую цену ставит издательство или какие курсы и предметы выбрала школа.

Нерешенным остается и вопрос доплат учителям. "В приказе МОН указано, что учителя и руководители школ должны получать доплату за работу в пилотировании НУШ. Было объявлено, что будет стимулирующая надбавка. Однако, пока нет нормативных оснований для начисления надбавок", – отмечает Светлана Олексюк.

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Есть и другие вопросы относительно оплаты труда учителей. В частности, непонятно, как оплачивать разделение класса на группы во время изучения интегрированных курсов, а также – как учителям сохранять свои категории, внедряя новые курсы.

"Ведь есть учитель математики высшей категории, но нет учителя интегрированного STEM-курса. Итак, пока учитель высшей категории за преподавание таких курсов получает зарплату как молодой специалист", – добавляют эксперты.

Однако известно, что МОН уже готовит нормативные изменения. Там рассмотрят варианты внесения изменений по разделению класса на группы и по оплате труда учителям по категориям, которые будут преподавать интегрированные курсы.

Проблемы с обеспечением учебными материалами

Еще в августе Институт модернизации содержания образования собрал данные от школ по выбору модельных учебных программ. Далее собрали учебные материалы, разработанные авторскими коллективами и издательствами под эти учебные программы. Однако до конца дело не довели.

Сейчас есть задержки в доставке печатных материалов, но в сентябре почти всегда так бывает. Со временем обеспечение стабилизируется. Электронные материалы бесплатно есть почти у всех издательств и по всем предметам,

– убеждает Елена Глоба.

А главный редактор издательства "Формула" Светлана Радченко отмечает, что все школы, которым издательство должно было доставить материалы, уже их получили.



Материалы для школ / Фото radiolombardia.it

По ее словам, печатные учебники и тетради "Формула" предоставляет ученикам и учителям бесплатно. Методические материалы для учителя размещены на сайте издательства.

Между тем главный редактор издательства "Свитыч" Алексей Андрусич рассказывает, что пилотные школы оказались в разных условиях. Одни недавно получили субвенцию, другие – до сих пор ее не имеют.

Поэтому до сих пор многие директора пилотных школ самой болезненной проблемой считают обеспечение учебными материалами.

Мы до сих пор все необходимые материалы не получили. Есть недоразумения с родителями, которые хотят все и сразу. Некоторые родители не готовы ждать, им не нравится, что учителя вклеивают листы с заданиями в тетради детей,

– говорит директор киевской гимназии №107 Екатерина Спитковская.

Генеральный директор издательства “Ранок” Виктор Круглов говорит, что основной вопрос – это деньги. Также есть недоразумения – какие учебники школы могут получить бесплатно, чтобы сэкономленные средства и потратить на другие нужды.

Нехватка коммуникации с МОН

Несколько директоров школ утверждают, что не знают, кто является координатором пилотирования в их регионах и что не впервые обращаются в МОН, чтобы получить разъяснения финансовых и других вопросов. Интересно, что есть несколько каналов коммуникации между ними и МОН с ИМЗО – и это чаты в мессенджерах и учебные встречи.

Судя по рассказам педагогов, недостаток коммуникации ощущался еще во время создания и выбора школами модельных учебных программ.

Сюрпризом было отсутствие некоторых анонсированных курсов в приказе о грифовании. Из-за этого мы вынуждены были выбрать другие модельные учебные программы,

– рассказывает Светлана Олексюк.

Директор опорного учреждения "Академический лицей" в Скадовске Анна Соценко отмечает, что ее беспокоит вопрос методической поддержки учителям. Говорит, что подготовка учителей-пилотников начальной школы была более качественной.

Что говорят родители о НУШ в 5 классах

По словам родителей, учителя ежедневно распечатывают листочки и вклеивают их в тетради.

"Создается впечатление, что МОН не подготовлено к пилоту, и, соответственно, мы не уверены в качестве материалов, которые сбрасываются практически с колес. Интересно, состоялась ли тщательная экспертиза учебных материалов", – говорит мама ученицы Марианна Онуфрик.

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Она говорит, что некоторые родители изначально предлагали, чтобы учителя преподавали хотя бы по старым учебникам. "На сегодня есть 2 пособия в формате pdf. Учителя отговорили нас от инициативы учиться со старыми учебниками, и мы решили подождать", – добавила мама.

Марианна говорит, что у многих родителей есть опасения – что будет дальше.

С одной стороны, мы очень хотим продолжать НУШ. Все новые учителя, детям очень нравится. В школе много активностей, кружков. Но с другой стороны – много неизвестного,

– подытожила она.

Добавим, что реформа НУШ вводится только в пилотных классах. В целом обучение для всех 5 классов по новой программе начнется уже через год – с 1 сентября 2022 года.

Целью Новой украинской школы является разностороннее развитие ребенка, который стремится к самосовершенствованию и обучению на протяжении жизни.



Какой будет типичная образовательная программа / Данные: МОН / Инфографика 24 канала