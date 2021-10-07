Ребенок травмировался на уроке: что надо знать родителям и как должна действовать школа

В любой школе ребенок может травмироваться, ведь несчастные случаи случаются нередко. Другое дело – как на это реагирует администрация учебного заведения. Образовательный омбудсмен и юрист рассказали, как должна действовать школа и родители в случае травмы ребенка на уроке.

Недавно в школе Новомосковска 9-классник получил сотрясение мозга на уроке, но школа не вызвала скорую и не сообщила об инциденте родителям.

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Что должна делать школа в случае травмирования ребенка

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уверяет, что школа должна в таких случаях немедленно вызвать скорую и одновременно с этим сообщить родителям.

Это может быть несчастным случаем, и наказывать школу за то, что ребенок прищемил палец, нет оснований. Разве это кто-то сделал намеренно, но тогда это – дело полиции,

– заметил он.

Но если об инциденте учителя или директор немедленно не уведомляет родителей и не вызывает врачей, то это совсем другое дело.

"Есть порядок реагирования на несчастные случаи, который четко регламентирует действия учебного заведения в таких ситуациях. Если этого не сделали, надо объявлять выговор директору. А если требовали, чтобы родители скрыли этот случай, то надо увольнять этих людей", – пояснил Сергей Горбачев.

Образовательный омбудсмен добавил, что ему непонятно, зачем пытаться что-то скрывать в таких случаях. Ведь нет историй, когда бы ребенок травмировался в школе, директор об этом сообщил, а ему вынесли выговор или уволили.

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По его словам, директору школы ничего не будет за сообщение о несчастном случае, если он сделает то, что обязан сделать.

Юрист Роман Бондаренко отметил, что администрации украинских школ часто пытаются скрыть случаи, когда дети травмируются.

Он подчеркнул, что алгоритм действий в случае травмы ребенка в школе четкий:

директор или учитель должен позвонить родителям и сообщить об инциденте с их ребенком;

немедленно вызвать скорую, если травма тяжелая;

пока врачи едут – оказать первую помощь;

если родители не успевают приехать раньше скорой, в больницу с ребенком должен поехать кто-то из сотрудников школы.

Родителям юрист посоветовал обязательно сообщить врачам, что ребенок получил травму именно в школе. Иначе не будет оснований расследовать инцидент.

Школа, директор, комиссия должны провести расследование и установить, что стало причиной травмирования ребенка, устранить причины и наказать виновных, если таковые есть,

– добавил Роман Бондаренко.

Юрист привел пример, когда в дверях неправильно срабатывает пружина, и ученик или ученица ранили палец. Если дверь не отремонтировать – травмируется кто-то еще.

По его мнению, директор должен создать безопасную образовательную среду в учебном заведении. К тому же, есть уголовная ответственность за оставление человека в опасности или за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

К слову, в Хмельницкой области правоохранители составили админпротокол на директора школы. Его обвиняют в том, что он не сообщил о случае буллинга. Теперь это дело будет рассматривать суд.