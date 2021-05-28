Родители не сдали деньги на ремонт: ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой в садике

В детском саду Запорожья разгорелся скандал из-за поборов. Одна мама отказалась сдавать деньги на ремонт садика, из-за чего подверглась буллингу от других, а ее ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой.

Инцидент произошел в садике №90 в Запорожье. Там во время родительского собрания решили сделать ремонт в помещении группы – покрасить двери, поклеить обои и установить натяжной потолок.

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Поэтому родительский комитет инициировал сбор средств. Решили, что все родители должны сдать на ремонт по 1000 гривен.

Но не все родители поддержали такое решение. И одну из "непокорных" мам решили наказать за то, что она отказалась сдавать деньги.

Воспитательница сообщила им, что к ней обратились родители с вопросом, "чем их ребенок подтирает попу". Узнав, что женщина не приносит в садик ничего из списков хозяйственных товаров, которые раздают в садике, ее ребенку запретили давать туалетную бумагу,

– рассказали активисты.

Разговор мамы с учительницей: смотрите видео

А когда учительница увидела, что ее снимали на камеру, написала, что этому ребенку разрешают пользоваться "их" туалетной бумагой.



Скриншот из вайбер-чата группы

Почему это незаконно? На приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета. В Коммунарском районном отделе образования заверили, что все садики обеспечены этим гигиеническим средством.

В райотделе также отметили, что уже разбираются в этой ситуации. "Хотя райотдел не имеет отношения к родительским средствам, мы сейчас разбираемся с ситуацией”, – добавили они.

К слову, ранее в одном из садиков Черновцов малышне не разрешили играть игрушками, которые девочки получили на 8 Марта. А все из-за того, что ее родители не сдали деньги на подарок. Детали скандала – читайте по ссылке.