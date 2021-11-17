Ребенку в садике заматывали руки скотчем: полиция расследует дело, воспитатели все отрицают

Недавно в сети появилась информация об инциденте, в котором воспитатели издевались над 4-летней Николь в садике. Они якобы во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги, а также заклеили рот, чтобы она не плакала. Теперь это дело расследует полиция.

В одном из детсадов Полтавской области разразился скандал. Мама девочки рассказала, что за непослушание воспитательницы наказали ее 4-летнюю дочь – замотали скотчем руки и ноги и заклеили рот.

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Поэтому родители обратились с заявлением в полицию и требуют уволить и наказать виновных. В садике все отрицают, говорят, что маленькие дети могут фантазировать.

Полиция расследует инцидент

В садике Диканской общины на Полтавщине уже второй день работает полиция. Девочка, которую воспитатели якобы связывали скотчем, продолжает посещать садик, но занимается в другой группе и с другими воспитателями.

Директор учреждения в сказанное ребенком не верит и говорит, что обе воспитательницы опытные – у одной 40 лет стажа, а у другой 12. Никаких нареканий на них до сих пор не было.

Садик Диканской общины на Полтавщине / Скриншот из сюжета ТСН

Воспитательницы, которых ребенок обвиняет в издевательствах, до сих пор работают. "Без решения суда я не могу этих людей не только уволить, а даже отстранить", – отмечает директор садика. Оба педагога готовят иск в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство.

Полиция назначила ряд экспертиз с привлечением психологов – будут опрашивать всех детей группы, в которую ходила Николь. Если вину воспитателей докажут, им грозит до 3 лет заключения.

Воспитатели все отрицают

О том, что над 4-летней девочкой в ​​садике издевались, директору рассказала мама девочки. Руководитель садика отмечает, что сразу пыталась разглядеть хоть какие-то следы, но их не было.

Если бы у ребенка – мы моделируем ситуацию – были действительно заклеены ручки или ротик, мы же понимаем, что это клейкая лента, после этого остались бы какие-то следы. Нежная кожа ребенка вообще этого не выдержит,

– отмечает она.

Директор уверяет, что сразу начала служебную проверку, привлекла психолога, ребенка перевели в другую группу.

Однако мама якобы пострадавшей девочки требует увольнения воспитательниц. В полицию женщина обратилась только после огласки. Там пока никаких выводов делать не могут.

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"Сейчас у нас есть слово ребенка, о котором сообщила мама, против слова воспитателей, которые это отрицают", – отмечают правоохранители.

В свою очередь, большинство мам, чьи дети ходят в эту группу, отказываются верить в жестокость воспитательниц. Но некоторые – сомневаются относительно этой ситуации. Говорят, дети действительно видели скотч, но не подтверждают всего.

К слову, на днях в Полтаве трое 10-летних школьников напали на первоклассницу прямо в школьном коридоре. Мальчики избили 6-летнюю девочку, а один из них – еще и залез ей под белье. Детали скандала – читайте в статье.