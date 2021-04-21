Из-за отказа в зачислении мама ребенка обратилась в суд. В школе же объяснили, что отдел образования распорядился не набирать детей в первый класс в рамках новой образовательной реформы.
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Сейчас мама вместе с юристом Яной Прозоровой требуют признать неправомерными действия Департамента гуманитарной политики Днепра.
На самом деле решение о закреплении территории обслуживания за школами еще не принято. Такого решения вообще в природе не существует. Но есть письма Департамента гуманитарной политики, и они не правомерны,
– заявила юрист.
Другие родители также возмущены реформой образования. В поддержку мамы, которая подала в суд, они собрались с плакатами под стенами Днепровского окружного административного суда с требованием отменить реформу.
Родители выступают против переформатирования школы / Скриншот из видео
"Нет бездумному распределению школ!", – скандировали родители. Одна из митингующих отметила, что они не видят логики и здравого смысла в решении перераспределения школ.
Все родители настроены в этом деле идти до конца. В частности, они будут обращаться и в Министерство образования и науки, а также к Президенту Украины.
В городском совете города Днепра отметили, что в ближайшее время будет дополнительно рассматриваться вопрос перепрофилирования школ.
Что известно о переформатировании школ
Согласно реформе Новой украинской школы, с 2027 года все школы должны быть разделены на:
- начальные школы (1 – 4 классы),
- средние школы – гимназии (5 – 9 классы),
- старшие школы – лицеи (10 – 12 классы).
Но председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.