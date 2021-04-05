Реализовать собственную идею: на Ровенщине открыто конкурс молодежных проектов
На Ровенщине начался конкурсный отбор проектов институтов гражданского общества. Об этом объявил Департамент развития административных услуг, социальной, молодежной политики и спорта Ровенской ОГА.
Источник:"Рівненські новини"
Бюджет утвержден в рамках выполнения областной программы поддержки молодежи. Срок реализации проектов-победителей запланировано на 2022 год.
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Какие проекты могут участвовать
Финансовая поддержка за счет областного бюджета будет предоставляться проектам институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на реализацию молодежной политики.
Перечень приоритетных социальных проблем, на решение которых должны быть направлены проекты, избран путем анонимного онлайн-анкетирования. Во внимание будут приняты идеи, связанные с такими темами:
- Утверждение здорового образа жизни.
- Повышение уровня финансовой и цифровой грамотности, а также предприимчивости.
- Формирование семейных ценностей, ответственного отношения к родительству.
- Создание условий с целью трудоустройства молодежи.
- Развитие лидерских навыков, саморазвитие, взаимоотношения.
- Развитие экологического сознания и ответственного отношения к природе.
- Профилактика преступности и насилия в молодежной среде.
- Национально-патриотическое воспитание.
- Формирование критического мышления и повышение уровня медиаграмотности.
- Поддержка социально уязвимой молодежи.
Реализация проекта должна осуществляться на территории Ровенской области, а целевой аудиторией должна быть молодежь региона.
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Как принять участие
Прием документации осуществляется Отделом молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 17:00.
Для участия необходимо заполнить специальную форму-заявление, опубликованную на сайте Ровенской ОГА. Документы надо подавать в одном экземпляре, а сканированные копии отправлять на электронный адрес отдела с пометкой "конкурс проектов".
Конечный срок подачи документов – 30 апреля 2021 года в 16 часов.
Рейтинг участников конкурса будет опубликован на сайте ОГА в разделе "Молодежь" и на странице управления молодежной политики и спорта в трехдневный срок со дня его составления.
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