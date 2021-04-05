На Ровенщине начался конкурсный отбор проектов институтов гражданского общества. Об этом объявил Департамент развития административных услуг, социальной, молодежной политики и спорта Ровенской ОГА.

Бюджет утвержден в рамках выполнения областной программы поддержки молодежи. Срок реализации проектов-победителей запланировано на 2022 год.

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Какие проекты могут участвовать

Финансовая поддержка за счет областного бюджета будет предоставляться проектам институтов гражданского общества, деятельность которых направлена ​​на реализацию молодежной политики.

Перечень приоритетных социальных проблем, на решение которых должны быть направлены проекты, избран путем анонимного онлайн-анкетирования. Во внимание будут приняты идеи, связанные с такими темами:

Утверждение здорового образа жизни. Повышение уровня финансовой и цифровой грамотности, а также предприимчивости. Формирование семейных ценностей, ответственного отношения к родительству. Создание условий с целью трудоустройства молодежи. Развитие лидерских навыков, саморазвитие, взаимоотношения. Развитие экологического сознания и ответственного отношения к природе. Профилактика преступности и насилия в молодежной среде. Национально-патриотическое воспитание. Формирование критического мышления и повышение уровня медиаграмотности. Поддержка социально уязвимой молодежи.

Реализация проекта должна осуществляться на территории Ровенской области, а целевой аудиторией должна быть молодежь региона.

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Как принять участие

Прием документации осуществляется Отделом молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9:00 до 17:00.

Для участия необходимо заполнить специальную форму-заявление, опубликованную на сайте Ровенской ОГА. Документы надо подавать в одном экземпляре, а сканированные копии отправлять на электронный адрес отдела с пометкой "конкурс проектов".

Совет! Распечатать форму-заявление и весь необходимый пакет документов помогут принтеры Canon серии MegaTank. Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик, а печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

Конечный срок подачи документов – 30 апреля 2021 года в 16 часов.

Рейтинг участников конкурса будет опубликован на сайте ОГА в разделе "Молодежь" и на странице управления молодежной политики и спорта в трехдневный срок со дня его составления.