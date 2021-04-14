За такие высказывания преподавательницы Харьковскую академию культуры 14 апреля пикетировали. Акцию организовала организация "Фрайкор". Ее представители повесили на лестнице вуза баннер: "Вата в голове? Нет места на кафедре!".

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Что известно о заявлении Симейкиной

Наталья Симейкина прокомментировала запись представительницы благотворительного фонда "Харьков с тобой", которая перепостила сообщение журналиста Александра Михельсона о "полезных идиотах для Кремля".

Полезли на Донбасс. Турчинов и вся банда. У меня там куча студентов, которые пишут правду. Хорошо, что есть Путин, может, всех не добьют,

– написала Симейкина.

Отметим, что сейчас комментарий удален. Но у нас есть скриншот поста и комментариев.



Скриншот сообщения и комментарии Натальи Симейкиной

Как на это отреагировали в Харьковской академии культуры

Первый проректор Академии Юрий Лошков подчеркнул, что слова Симейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя образовательного учреждения и являются недопустимыми.

Человек просто не думает о последствиях своих высказываний. Или если она действительно имеет такую точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место как преподавателю, как украинскому педагогу,

– считает Лошков.

Отметим, что свою позицию Симейкина академии еще не предоставила. По словам первого проректора, у нее выключен телефон. Лошков сказал, что сейчас СБУ должна выяснить, реагировать ли на комментарий преподавательницы правоохранительным органам.

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На вопрос, может ли дойти до увольнения преподавательницы, Лошков сказал:"Будет рассматриваться вопрос на кадровой комиссии".

Добавим, что Наталья Семейкина имеет 46-летний стаж научно-педагогической работы, является кандидатом филологических наук, доцентом. Она преподает историю мировой литературы, современный литературный процесс, историю античной литературы, историю зарубежной литературы средних веков, историю мировой литературы XIX в. и другие.