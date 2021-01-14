Игровая деятельность помогает ученикам исследовать мир и анализировать явления. К тому же, игра может укрепить и поддержать нервную систему школьника. И во времена неопределенности и пандемии именно игры обеспечивают ощущение стабильности и поддерживают физическое здоровье.

Из-за локдауна в Украине снова вводят дистанционное обучение. Так, школьники Киева уже вышли с каникул и учатся онлайн. Как помочь в этот период детям? И какие дистанционные игры уместны в учебе – поделилось издание "На урок".

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Удаленные игры для учеников

Современным школьникам просто необходимы новые и интересные игры с актуальной тематикой, с использованием новейших интерактивных и онлайн-технологий.

Однако добавим, что можно привлекать и традиционные игры, такие как: "Крокодил", "Холодно-горячо", "Добавь слово", "Кто что делает?" тому подобное. В частности, на уроках языка и других дисциплин до сих пор актуальны словесные игры.

Эксперт Светлана Кондратюк предложила школьникам такие разновидности словесных дистанционных игр:

Логогриф – это стилистический прием и вид головоломки, которая заключается в последовательности слов, что образуются добавлением, отбрасыванием или перестановкой букв или слогов.

Анаграммы – перестановки букв в слове, благодаря чему образуется новое значение, обозначившееся в обратном направлении. Например, мука – кума, лето – тело и тому подобное.

Метаграммы – это загадка, для отгадывания которой надо в слове одну букву заменить другой.

Психологические игры для учеников

Психологические игры для детей – это инструмент учителей и психологов для диагностики и помощи детям при решении учебных или социальных задач.

Эксперты отмечают, что психологические игры уместны как при дистанционном обучении, так и во время очного.

Задача психологических игр:

формировать ценностные ориентиры относительно вежливого общения;

формировать умение взаимодействовать в игре с партнером;

учить детей распознавать эмоции;

согласовывать собственное поведение с действиями других участников игры;

учить детей получать эмоциональное удовлетворение от общения со сверстниками.

Примеры психологических игр

"Смотайте клубочек"

Предложите ученику смотать в клубочек яркую пряжу. Не забудьте сказать, что этот клубочек волшебный – он забирает грусть, печаль, злость и обиду. И как только начинаешь его сматывать, то сразу успокаиваешься.

"Улыбка по кругу"

Пусть учитель покажет детям смайлик с улыбкой во время онлайн-урока или перерыва. Так, педагог должен улыбаться, а затем отправить смайлик другому ученику в сообщении, после чего тот должен улыбнуться. Он после этого передает смайл дальше. И так по очереди, пока все дети не улыбнутся. Если игра проходит в классе, то можно передавать "воображаемую" улыбку, которую каждый "снимает с лица".

"Считалки"

Эта игра поможет выявить лидерские способности у игроков. Ученики должны закрыть глаза, а ведущий предлагает им досчитать, например, до десяти (число может быть произвольным). Заранее согласуйте список учеников.

Условия игры таковы: нельзя говорить ничего другого, кроме чисел, каждое из них должен произносить только один игрок. Если какие-либо двое детей заговорят одновременно, они выбывают.

Так как игроки сидят с закрытыми глазами, они не могут увидеть, кто собирается говорить, и не могут подать друг другу никаких знаков. В итоге должен остаться человек, который произнес чисел больше всех.