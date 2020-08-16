Все дети любят смотреть мультфильмы. Но, к сожалению, не все из них способствуют развитию ребенка, расширяют его знания и мотивируют к обучению. Поэтому мы подготовили 5 украиноязычных образовательных мультфильмов, которые вызовут у малышей восторг и заинтересуют физикой, историей, техникой и другими науками.

Эти мультики могут многому научить ребенка. И, поверьте, после просмотра уже нескольких видеороликов, школьник будет знать много и это ему точно понадобится в будущем, пишет 24 канал.

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Итак, смотрите подборку развивающих мультиков, которые полезно смотреть школьникам.

Самые популярные образовательные мультфильмы для школьников

"Книга путешественника"

Это интересный и увлекательный украинский мультсериал, основанный на реальных событиях. В нем рассказывается о жизни выдающихся украинцев, вошедших в историю благодаря своим достижениям и деятельности в жизни. В целом в сериале есть 5 сезонов, которые объединяют 60 коротких анимаций с яркой современной графикой. Длится одна серия 3-6 минут. Каждая серия посвящена отдельной исторической личности, событию или празднику.

К примеру, одна серия сериала "Книга путешественника" рассказывает про известного ученого Илью Мечникова. Это путешественник, ученый, первый нобелевский лауреат-украинец, совершивший различные открытия и огромный вклад в изучение иммунитета. К тому же, этот мультсериал имеет отдельный блок, посвященный короновирусу.

Смотрите серию сериала "Книга путешественника" об Илье Мечникова:



"Фиксики"

Это очень интересный, яркий и поучительный мультсериал, серии которого адаптированы на украинском языке. Главными героями мультфильма являются сказочные Фиксики, которые живут внутри различных приборов. Они много знают о технике и с удовольствием делятся знаниями с главным героем, школьником Дим Димычем.

Знают ли ваши дети, как работает лифт? Одна серия этого сериала рассказывает именно об этом. Она подробно показывает все механизмы и рассказывает школьникам о работе лифта.

Смотрите "Фиксики" о том, как работает лифт:

"Моя страна Украина"

Это анимационный сериал, который будет интересен детям дошкольного и младшего школьного возраста. Он насчитывает 26 серий, каждая из которых длится 2-3 минуты. В ней показана история городов, поселков или уникальных природных объектов Украины.

Смотрите серию "Моя страна Украина" о Кривом Роге:

"Интересная наука"

Это еще один содержательный познавательный проект, который создан, чтобы популяризировать науку среди украинских школьников и повысить их научную грамотность. Он состоит из 450 коротких интересных видео, переведенных с английского языка, о научных достижениях в области физики, географии, биологии, астрономии, анатомии, медицины и в других областях.

Так, одно видео рассказывает о том, почему стекло прозрачное, как оно образуется и что с ним происходит во время различных температур.

Смотрите видео мультика "Интересная наука" о том, почему стекло прозрачное

"Смешарики. Пин Код"

Это мультсериал из сборника "Смешарики", который рассказывает об интересных приключениях друзей-животных Нюши, Копатыча, Ежика, Люсяша и других в космическом пространстве. Этот сериал позволит детям познавать интересные факты об окружающем мире и его строении.

К примеру, одна серия показывает, как в день рождения Лосяша ему подарили энциклопедию, в которой, оказывается, есть его имя. Почему оно там оказалось? Это еще интереснее.

Смотрите мультик "Смешарики. Пин Код" о ярком следе в истории: