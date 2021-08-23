Несколько новых методов мозгового штурма разработал американский предприниматель Джош Линкнер. Он считает, что они будут полезными не только для старшеклассников, но и в обсуждении идей с педагогами.

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8 интересных методов мозгового штурма

Формат ролевого штурма. Поговорите с детьми о ситуации в роли другого человека. Например, можно спросить: "Как бы эту проблему решил Василий Сухомлинский?", "А Илон Маск?".

Поговорите с детьми о ситуации в роли другого человека. Например, можно спросить: "Как бы эту проблему решил Василий Сухомлинский?", "А Илон Маск?". Диаметрально противоположное. Составьте список того, что вы делали в прошлом, и что является общепринятой практикой. После этого определите, что является диаметрально противоположным. То есть выясните, как бы это выглядело, если бы вы "перевернули" традиционный подход на 180 градусов от нормы.

Составьте список того, что вы делали в прошлом, и что является общепринятой практикой. После этого определите, что является диаметрально противоположным. То есть выясните, как бы это выглядело, если бы вы "перевернули" традиционный подход на 180 градусов от нормы. Первые в мире. Главное правило этой сессии идей – можно делиться только теми идеями, которые могли бы быть "первыми в мире". То есть не повторяйте чьи-то варианты, а придумывайте с детьми свои.

Главное правило этой сессии идей – можно делиться только теми идеями, которые могли бы быть "первыми в мире". То есть не повторяйте чьи-то варианты, а придумывайте с детьми свои. Машина времени. "Путешествуйте в прошлое или в будущее". Подумайте, как бы решили проблему люди 100 лет назад или как ее смогут решить через 50 лет в будущем.

"Путешествуйте в прошлое или в будущее". Подумайте, как бы решили проблему люди 100 лет назад или как ее смогут решить через 50 лет в будущем. "Нарушайте закон". Высказывайте только те идеи, которые являются незаконными, то есть противоречат действующему законодательству. После этого возьмите суть незаконной идеи и превратите ее в нечто, что морально и этично.

Высказывайте только те идеи, которые являются незаконными, то есть противоречат действующему законодательству. После этого возьмите суть незаконной идеи и превратите ее в нечто, что морально и этично. Найдите себе врага. Представьте себе, что кто-то поставил себе цель уничтожить вашу школу. Каким образом он мог бы это сделать? Проектируя то, как ваш идеальный конкурент может принять такие решения, вы сможете освободиться от предыдущего мышления и запустить творческий ум.

Представьте себе, что кто-то поставил себе цель уничтожить вашу школу. Каким образом он мог бы это сделать? Проектируя то, как ваш идеальный конкурент может принять такие решения, вы сможете освободиться от предыдущего мышления и запустить творческий ум. Одолженная идея. Не ищите решений в вашей сфере. Подумайте, где еще в жизни встречается подобная проблема. В частности, ищите вдохновение в спорте, искусстве, природе и т. д. Посмотрите на ситуацию в разных сферах жизни.

Не ищите решений в вашей сфере. Подумайте, где еще в жизни встречается подобная проблема. В частности, ищите вдохновение в спорте, искусстве, природе и т. д. Посмотрите на ситуацию в разных сферах жизни. Вариант X. Когда мы разрабатываем идеи, то часто сужаем поле выбора до простых, очевидных ответов A, B и C. Но вместо того, чтобы выбирать A, B или C, спросите: "Есть ли D? Е? или вариант X".