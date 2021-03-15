В прошлом году весь мир охватила пандемия COVID-19, которая четко продемонстрировала – жизнь больше не будет прежней. Люди были вынуждены научиться существовать в новых реалиях: адаптироваться к удаленной работе, покупкам онлайн и социальному дистанцированию.

По результатам опроса, коронавирусный кризис повлиял на доходы почти половины украинцев. Таким образом, каждый пятый респондент берет средства в долг, чтобы обеспечить обыденные потребности себе и своей семье. Кроме того, 50 процентов опрошенных активно используют кредитный лимит на карточке.

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Развитие финансовой грамотности в Украине, внедрение одноименного предмета в школах и куда инвестируют украинцы – об этом рассказывает заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Низкий уровень финансовой грамотности в Украине: причины

Необходимо вернуться к первоисточнику и осознать, что финансовая грамотность может развиваться лишь при наличии практического опыта использования финансовых услуг и инструментов. К сожалению, в Советском Союзе они были значительно ограничены. Отсутствует развитие частной инвестиционной системы для рядовых граждан. Сейчас финансовыми услугами могут пользоваться только квалифицированные инвесторы. Низкий уровень доходов украинцев. Стоит отметить, что, учитывая исторический опыт потери средств в советское время, львиная доля украинцев не доверяет банкам и хранит сбережения дома.

Предмет "финансовая грамотность" в школах: почему это важно

Сегодня "финансовая грамотность" как предмет внедряется только на экспериментальном уровне. Украинским школам предлагают учебники для учащихся 9 – 11 классов, которые написаны опираясь на австралийский опыт.

Главная цель – научить экономить и брать взаймы. Важно, что ключевой акцент сосредоточен на решении практических задач, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни.

Например, нужно взять кредит. Ученик должен поинтересоваться, какие банки работают в его городе, собрать кредитные предложения. На уроке рассказать, какое выбрал. Школьники даже родителей привлекают к обучению. Потому что иногда сталкивались с ситуациями, что те идут брать кредит не там, где дешевле, а в ближайшее отделение банка,

– рассказывает Юлия Ветка.

Финансовая грамотность: мировой опыт

Яркий пример высокого уровня финансовой грамотности в Европе – это Нидерланды.

В стране существует:

развитые финансовые инструменты;

грамотный и взвешенный подход граждан;

надлежащая поддержка и защита от государства.

Что касается мощной учебной базы – это, бесспорно, Австралия. Здесь ученикам предлагают одни из лучших учебников для изучения теории и применения навыков на практике.

Куда в Украине можно вкладывать деньги

Банковский рынок

Прежде всего банковский рынок в Украине является устойчивым и свободным от неплатежеспособных финансовых учреждений. Бесперебойно и безопасно работает система депозитов.

Фондовый рынок

По словам экспертки, государственные облигации – решение удачное, но оно доступно только для граждан со средним уровнем доходов. Дело в том, что открыть счет в ценных бумагах на сумму менее чем 40 000 долларов – невозможно.

Основная проблема заключается в том, что фондовый рынок в Украине не является надежным. Финансовые схемы, уход от налогообложения, приватизация – все это повлияло на его развитие.

"Ценные бумаги оказались в руках олигархов. Небольшая часть акций досталась трудовому коллективу. Поэтому фондовый рынок с самого начала был искривлен, не имел рыночных механизмов", – говорит Юлия.

Для сравнения! В США фондовый рынок строился следующим образом: население покупало акции у компаний, которые выходили на биржу. В Украине все происходило иначе: посредники скупали ценные бумаги у граждан.

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В течение нескольких лет в Украине занимаются очисткой рынка от финансовых посредников, отзывают лицензии, принимают законы об организованных товарных рынках и рынках капитала. Однако без применения санкций и надлежащей судебной системы – этого недостаточно.

Сейчас задача государства – создать условия, чтобы фондовый рынок развился. Тогда можно будет надеяться на приход иностранных инвесторов, которые принесут свой опыт финансового поведения. Для граждан рынок ценных бумаг будет доступен не ранее, чем через 10 лет,

– отмечает экспертка.

Инвестиции в недвижимость

Недвижимость – надежный способ сохранить собственные средства, ведь она имеет свойство дорожать. В будущем жилье может способствовать получению кредитов (будет служить залогом), а также – со временем его можно выгодно продать.