Специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проанализировали проект распоряжения Кабинета Министров Украины, в котором прописаны изменения в Национальной стратегии, и увидели в нем большие угрозы и потенциальное нарушение прав детей.

Источник: 24 канал

1 февраля украинское представительство ЮНИСЕФ выдало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность действиями Кабмина и указало на возможные риски. Текст заявления есть в распоряжении 24 канала.

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Анализ экспертов

Представители Фонда считают, что планы украинского правительства несут угрозы для продолжения реформы деинституциализации (ДИ) и ограничивают права десятков тысяч детей в стране.

Каждый ребенок имеет право на семью и на социализацию, без которой развитие и будущее ребенка оказываются под угрозой. Пребывание в институции лишает детей возможности сполна развить свой потенциал – особенно, если речь идет о детях из уязвимых семей или детях с инвалидностью. Лучшим решением всегда должно быть воспитание ребенка в семье, которая поддерживает, любит и вдохновляет его. Обязанность правительства – поддержать семьи, чтобы они могли заботиться о своих детях,

— отметила Лотта Сильвандер, глава ЮНИСЕФ в Украине.

Предложенные поправки к Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей ставят под угрозу внедрение наилучших интересов ребенка.

Поскольку приводят к:

негативным последствиям институционализации для дальнейшего роста и развития детей, особенно детей младшего возраста;

лишению многих детей из уязвимых семей и детей с инвалидностью шанса расти в любящей и заботливой семье или шанса на воссоединение семьи (если это не противоречит интересам ребенка)

социальной изоляции и проблемам с адаптацией ребенка после ухода из интерната;

продолжению дискриминации и изоляции детей на основании их уязвимости, инвалидности или потребности в специальном образовании.

Советы касательно реформы

Специалисты ЮНИСЕФ отмечают, что ни один ребенок, ни одна семья не должны отказываться от семейных связей, для того, чтобы избежать бедности или получить комплексное, своевременное и качественное медицинское обслуживание, образование (специальное или инклюзивное), другую помощь.

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Также ЮНИСЕФ призвал правительство Украины оставить без изменений реформу деинституциализации и продолжить ее в соответствии с Национальной стратегией и утвержденным Планом действий по международным стандартам, а также развивать социальные услуги в общинах, инклюзивное образование, альтернативные семейные формы воспитания, чтобы предупредить попадание детей в интернаты или дома ребенка.

В Фонде отдельно отмечают, что ЮНИСЕФ продолжит оказывать правительству поддержку, чтобы каждый ребенок мог воспитываться в семье или в близком к семейному окружении.

В Украине число детей, проживающих в интернатных заведениях, одно из самых высоких в мире и самое высокое в Европе. Комитет ООН по правам ребенка в последних рекомендациях для Украины в очередной раз подчеркнул критическую важность срочного внедрения комплексной реформы деинституциализации. Большое количество украинских детей воспитываются в интернатах из-за бедности их семей, инвалидности, жестокого обращения с ними или недосмотра, а также по причине отсутствия доступа к качественному специальному или инклюзивному образованию или ограниченного доступа к медицинским, социальным и другим услугам в рамках поддержки семьи в их общинах.