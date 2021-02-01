Развитие детских интернатов: в ЮНИСЕФ обеспокоены инициативами Кабмина
Специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проанализировали проект распоряжения Кабинета Министров Украины, в котором прописаны изменения в Национальной стратегии, и увидели в нем большие угрозы и потенциальное нарушение прав детей.
Источник: 24 канал
1 февраля украинское представительство ЮНИСЕФ выдало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность действиями Кабмина и указало на возможные риски. Текст заявления есть в распоряжении 24 канала.
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Анализ экспертов
Представители Фонда считают, что планы украинского правительства несут угрозы для продолжения реформы деинституциализации (ДИ) и ограничивают права десятков тысяч детей в стране.
Каждый ребенок имеет право на семью и на социализацию, без которой развитие и будущее ребенка оказываются под угрозой. Пребывание в институции лишает детей возможности сполна развить свой потенциал – особенно, если речь идет о детях из уязвимых семей или детях с инвалидностью. Лучшим решением всегда должно быть воспитание ребенка в семье, которая поддерживает, любит и вдохновляет его. Обязанность правительства – поддержать семьи, чтобы они могли заботиться о своих детях,
— отметила Лотта Сильвандер, глава ЮНИСЕФ в Украине.
Предложенные поправки к Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей ставят под угрозу внедрение наилучших интересов ребенка.
Поскольку приводят к:
- негативным последствиям институционализации для дальнейшего роста и развития детей, особенно детей младшего возраста;
- лишению многих детей из уязвимых семей и детей с инвалидностью шанса расти в любящей и заботливой семье или шанса на воссоединение семьи (если это не противоречит интересам ребенка)
- социальной изоляции и проблемам с адаптацией ребенка после ухода из интерната;
- продолжению дискриминации и изоляции детей на основании их уязвимости, инвалидности или потребности в специальном образовании.
Советы касательно реформы
Специалисты ЮНИСЕФ отмечают, что ни один ребенок, ни одна семья не должны отказываться от семейных связей, для того, чтобы избежать бедности или получить комплексное, своевременное и качественное медицинское обслуживание, образование (специальное или инклюзивное), другую помощь.
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Также ЮНИСЕФ призвал правительство Украины оставить без изменений реформу деинституциализации и продолжить ее в соответствии с Национальной стратегией и утвержденным Планом действий по международным стандартам, а также развивать социальные услуги в общинах, инклюзивное образование, альтернативные семейные формы воспитания, чтобы предупредить попадание детей в интернаты или дома ребенка.
В Фонде отдельно отмечают, что ЮНИСЕФ продолжит оказывать правительству поддержку, чтобы каждый ребенок мог воспитываться в семье или в близком к семейному окружении.
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