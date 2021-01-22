Умение логически мыслить – это помощник во многих жизненных ситуациях. Ведь благодаря логике и здравому рассуждению человек может находить выход из нестандартных ситуаций. Как же развить логическое мышление у учащихся – читайте в материале.

Так, школьник с развитым логическим мышлением с легкостью сможет легко найти правильное решение и получит новые знания. А навыкам логики можно легко научиться благодаря упражнениям и задачам, сообщает издание "На урок".

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Как развить у детей логическое мышление: увлекательные упражнения и задачи

Хитрый путешественник

Задайте детям такое условие задачи: "Путника схватило племя. Если предложение будет правдивым – путешественника сбросят со скалы, если ложью – отдадут львам. И хотя ситуация казалась безвыходной, хитрый путешественник выбрел ту фразу, которая подарила ему свободу".

Пусть дети попытаются обнаружить, что это была за фраза.

Ответ на загадку: Странник сказал "Меня отдадут Львам". Ведь если вождь выполнит свое обещание и таки отдаст пленника животным, фраза становится правдивой, поэтому путешественника надо сбросить со скалы. Впрочем, если его бросают со скалы, утверждение о смерти в пасти львов становится ложным.

Да, вождь попадает в замкнутый круг, единственный выход из которого – отпустить путешественника.

Переправа через реку

Изюминка этой задачи заключается в том, что часть ее языкового контекста является существенной для решения, а часть – нет. И ученик должен решить ее, исходя из поставленных задач. Ведь в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда важная информация упоминается вскользь, а второстепенная подчеркивается.

Условия задачи: два человека подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, вмещающая лишь одного пассажира. Оба переправились на этой лодке на другой берег и продолжили свой путь. Как они это сделали?

Ответ: эти два человека подошли к реке на разных берегах. После решения задачи спросите учеников: какая информация была важной, а какая нет?

Три коробки фокусника

Пусть дети представят ситуацию, что фокусник вынес на арену три коробки и сообщил публике, что сейчас и увидят голубей, кроликов и котят. На каждой коробке есть надпись: "Голуби", "Кролики", "Кролики в первой коробке".

Задача учеников состоит в том, чтобы понять, из какой коробки фокусник достанет кроликов, если известно, что все надписи не соответствуют истине.

Ответ: если надписи на всех коробках не соответствуют истине, то логично будет предположить, что кролики не во второй и не в первой коробке. А значит, в третей. Соответственно голуби во второй, а котята в первой.

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Рогалики от бабушки

Бабушка испекла для троих внуков рогалики и оставила их на столе. Коля забежал перекусить первым. Сосчитал все рогалики, взял свою долю и убежал.

Анечка зашла в дом позже. Она не знала, что Коля уже взял рогалики, сосчитала их и, разделив на троих, взяла свою долю. Третьим пришел Гриц, который тоже разделил остаток выпечки на троих и взял свою долю.

На столе осталось 8 рогаликов. Сколько рогаликов приготовила бабушка для детей?

Ответ: Стоит начинать рассуждать "с конца". Гриц оставил для Анечки и Коля 8 рогаликов (каждому по 4). Получается, и сам он съел 4 рогалика: 8 + 4 = 12.

Анечка оставила для братьев 12 рогаликов (каждому по 6). Значит, и сама она съела 6 штук: 12 + 6 = 18. Коля оставил детям 18 рогаликов. Значит, сам тоже съел 9. Получается, что бабушка положила на стол 27 рогаликов, рассчитывая, что каждому достанется по 9 штук.

Иллюстрированные задания для тренировки логики

Картинка №1. Найди путь на крышу



Логическая задчка для детей / Фото "На урок"

Картинка №2 "В каком стакане больше воды?"



Логическая задачка для детей / Фото " на урок"