Задумывались ли вы над тем, каким должен быть современный человек? На самом деле все просто: чтобы добиться успеха в жизни, важно уметь критически относиться к информации и подавать креативные идеи. И именно школа может помочь стать ученикам такими.

Конечно, сразу возникает классический вопрос: может ли современная школа воспитать критических и креативных людей? Может! И это доказали во время Всеукраинской интернет-конференции "Развитие логического, критического и креативного мышления" от образовательного проекта "На Урок".

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Своими мыслями и лайфхаками поделились образовательные эксперты и педагоги-практики, среди которых автор канала "Интересная наука" Виталий Шевчук, главный редактор образовательного проекта "На Урок" Любовь Цукор и известный украинский писатель Сергей Жадан.

Читайте 8 интересных советов, которые помогут учителям развивать критическое и креативное мышление у школьников непринужденно и эффективно.

Как развить критическое и креативное мышление у учащихся: советы

Используйте в работе более современных и интересных детям источников (например, видео и аудиокниги), создавайте схемы и устраивайте настоящие обсуждения произведений.

(например, видео и аудиокниги), создавайте схемы и устраивайте настоящие обсуждения произведений. Развивайте креативное мышление на уроках естественнонаучного цикла. Проводите больше интересных экспериментов, предлагайте ученикам креативные домашние задания и поощряйте их всегда искать нестандартные решения для любой задачи.

и поощряйте их всегда искать нестандартные решения для любой задачи. Помните, как интересно было в детстве создавать поделки? А еще было очень полезно, так как оно помогало развивать творческое мышление. А если поделки будут еще и учебные, то дети точно вырастут креативными. Поэтому, создавайте вместе с детьми лепбуки , а еще лучше – привлекайте к процессу их родителей.

, а еще лучше – привлекайте к процессу их родителей. А как насчет критического мышления? Чтобы достичь успеха, используйте проверенные приемы, создавайте проблемные ситуации или ситуации выбора , а также предлагайте детям писать эссе и сенканы.

, а также предлагайте детям писать эссе и сенканы. Заботьтесь о медиагигиене. Учите детей критически осмысливать новости и находить фейки . В будущем это поможет им избежать манипуляций.

. В будущем это поможет им избежать манипуляций. Помните о том, что мешает нам мыслить критически – о магическом мышлении. Ведь всегда проще придумать удивительное объяснение какому-то явлению , чем разобрать его с научной точки зрения. Поэтому всегда давайте детям научное объяснение.

, чем разобрать его с научной точки зрения. Поэтому всегда давайте детям научное объяснение. Используйте больше интернет-ресурсов . Такой формат работы всегда привлекает детей и способствует развитию и креативного и логического, и критического мышления.

. Такой формат работы всегда привлекает детей и способствует развитию и креативного и логического, и критического мышления. Обязательно развивайте логическое, критическое и творческое мышление у детей с ООП. Это поможет им в будущем стать более самостоятельными, научит безопасному поведению и даст больше возможностей для освоения наук.

А кто может стать лучшим помощником на пути развития критического, креативновного и логического мышления? Книга. В этом уверен известный писатель Сергей Жадан. Именно чтение поможет воспитать развитую и успешную личность.

Общество не может не читать. Дети не могут не читать. Это приводит к деградации,

– убеждает Жадан.

Ведь в Украине ситуация с чтением не идеальная. Продажи книг упали, поэтому необходимые изменения в культуре чтения, и изменить все могут учитель.

Поэтому Сергей Жадан советует педагогам следить за новинками книгоиздательств и делать выбор в пользу нестандартного преподавания литературы. Также писатель советует обратить внимание на творчество писателей, пишущих о настоящем. Ведь современным детям интересна именно современность.

Книга не должна ассоциироваться у ребенка с обычным учебником. Она должна стать настоящим другом, к которому ребенок может обратиться в любой момент. Поэтому стоит дать ученикам указатель, благодаря которому они точно найдут правильный путь,

– говорят эксперты.

Поэтому учителя должны искать нестандартные подходы в обучении школьников.

К слову, мы подготовили несколько книг, которые помогут достичь успеха. Ведь в современном мире публичные люди, которые давно избрали свой путь и уверенно шли к своей цели, охотно делятся советами с другими. Поэтому их советы, как стать успешным человеком – читайте в материале.