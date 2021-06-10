Последние дни в Украине обсуждают законопроект о возможности иностранцам получать образование в украинских вузах на иностранном языке.

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В частности, некоторые депутаты считают, что этим документом хотят разрешить обучение на русском языке.

В то же время Разумков отмечает, что в этом законопроекте нет угрозы государственному украинскому языку.

Здесь не нужно заниматься манипуляцией, ведь вопрос о государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины, только на иностранцев,

– сказал Разумков.

По его словам, в законопроекте речь идет исключительно об иностранцах, которые сейчас не могут получать знания на украинском языке. "Речь идет об обучении на других языках и нет уточнений, что это русский или венгерский языки", – добавил он.

Кроме этого, Разумков отметил, что возможность у иностранцев получать высшее образование на иностранных языках позволит украинским вузам создать конкурентные условия и предоставит дополнительные финансовые возможности.

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Председатель Верховной Рады прогнозирует, что во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании точно будет происходить дискуссия.

К слову, похожее решение хотели принять еще в 2020 году, но тогда Верховная Рада не поддержала законопроект о обучении иностранцев в вузах на каком-либо языке. Тогда в первом чтении за него проголосовали лишь 210 депутатов.