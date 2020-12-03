Глава Верховной Рады считает странным намерение правительства сократить расходы на образование на 4 миллиарда гривен. Так как образование должно быть одним из приоритетов в Государственном бюджете на 2021 год.

"Что будет зависеть от меня – я готов присоединиться и помочь профильному комитету", – сказал Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Интересно Общие расходы на образование в проекте Госбюджета-2021 составляют 6,6% от ВВП, – Шкарлет

По его словам, в проекте бюджета 2021 после первого чтения забрали более 4 миллиардов гривен из образования.

Для меня это большой вопрос. Мне кажется, что сегодня надо было бы сконцентрировать позиции на трех ключевых направлениях: медицина, образование и экономика. И, безусловно, вооруженные силы, поскольку идет война,

– уверяет Разумков.

Глава парламента подчеркнул, что парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций ранее ставил задачу руководству МОН предоставить концепцию повышения заработной платы учителям на следующий год.

"Но в парламенте продолжается достаточно жесткая дискуссия. Я уверен, она будет продолжаться. Лоббисты интересов учителей в парламенте точно есть, достаточно мощные", – добавил Разумков.

Что известно об уменьшении финансирования на образование в бюджете

В проекте бюджета-2021 в первом чтении на образование планировали выделить 174 миллиарда гривен, из которых 21,2 миллиарда должны были пойти на доплаты учителям. Но уже ко второму чтению у образования забрали 4 миллиарда гривен.

На что уменьшили финансирование: