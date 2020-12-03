Разумков раскритиковал намерения Кабмина сократить расходы на образование в бюджете на 2021 год
Глава Верховной Рады считает странным намерение правительства сократить расходы на образование на 4 миллиарда гривен. Так как образование должно быть одним из приоритетов в Государственном бюджете на 2021 год.
"Что будет зависеть от меня – я готов присоединиться и помочь профильному комитету", – сказал Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
Интересно Общие расходы на образование в проекте Госбюджета-2021 составляют 6,6% от ВВП, – Шкарлет
По его словам, в проекте бюджета 2021 после первого чтения забрали более 4 миллиардов гривен из образования.
Для меня это большой вопрос. Мне кажется, что сегодня надо было бы сконцентрировать позиции на трех ключевых направлениях: медицина, образование и экономика. И, безусловно, вооруженные силы, поскольку идет война,
– уверяет Разумков.
Глава парламента подчеркнул, что парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций ранее ставил задачу руководству МОН предоставить концепцию повышения заработной платы учителям на следующий год.
"Но в парламенте продолжается достаточно жесткая дискуссия. Я уверен, она будет продолжаться. Лоббисты интересов учителей в парламенте точно есть, достаточно мощные", – добавил Разумков.
Что известно об уменьшении финансирования на образование в бюджете
В проекте бюджета-2021 в первом чтении на образование планировали выделить 174 миллиарда гривен, из которых 21,2 миллиарда должны были пойти на доплаты учителям. Но уже ко второму чтению у образования забрали 4 миллиарда гривен.
На что уменьшили финансирование:
- субвенция местным бюджетам (а это зарплаты педагогов) – минус 2,9 миллиарда гривен (теперь там 99,6 миллиарда)
- Фонд развития вузов – минус 500 миллионов гривен (теперь там лишь 500 миллионов);
- НАОКВО, Нацагентство квалификаций, образовательный омбудсмен, государственная аттестация и аккредитация учебных заведений – минус 11 миллионов гривен (теперь там 153 миллиона);
- обеспечение профессионального (профессионально-технического) образования – минус 14 миллионов гривен;
- подготовка кадров ЗВО и обеспечение деятельности их баз практики – минус 861 миллион гривен
- на ВНО и УЦОКО – минус 18 миллионов гривен;
- Национальная Академия наук – минус 15,5 миллионов гривен.
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