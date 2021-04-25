Эксперты отмечают, что эта методика сейчас особенно актуальна, поскольку пандемия заставила переосмыслить, каким должно быть современное образование.

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Как избавиться от устаревших знаний

По словам экспертов, разучивание — это не совсем вычеркивание из памяти какой-то информации. Это изменение способа думать о чем-то.

Ведь многие думают, что мышление может быть только одно. Но это не так. Например, у полиглота несколько меняются ассоциации и сам ход мыслей, если он думает на другом языке.

"В общем мы, якобы, рисуем карту мира, когда что-то о нем узнаем. И если на вашей карте ошибочно нанесен океан, вы даже не будете искать там материк. Такие карты называют ментальными моделями – упрощенными понятиями о мире”, – говорят исследователи.

Когда необходима "ревизия" мыслей? Человек не сможет переучиться, лишь если получит новый опыт. Ведь человеческий мозг склонен объяснять все так, как привык, а не менять мышление.

Интересно! Однажды Альберт Эйнштейн сказал: "Мы не можем решать свои проблемы тем же мышлением, которое использовали, когда их создавали".

В общем unlearning (разучивание) – это так сказать ревизия знаний, умений, способов мышления, привычек. Это нужно для формирования новых знаний или навыков, более эффективных.

Как научиться разучиваться

С чего начинается unlearning? Разучивание всегда начинается с критического взгляда на уже сложившееся мышление.

Когда мы учимся, мы добавляем новые навыки или знания к тому, что мы уже знаем. Когда мы разучиваемся, мы выходим за пределы мыслительной модели, чтобы выбрать другую,

– подчеркивают эксперты.

Наша память ассоциативна, а это значит, что новую информацию мозг автоматически привязывает к старой, то есть перерабатывает имеющиеся нейронные сети, а не строит их каждый раз с нуля.

Крутой пример разучивания Говорят, кататься на велосипеде нельзя разучиться. А если поставить такую цель? Так, ведущий шоу "Умней каждый день" Дестин Сэндлин заменил рулевой механизм велосипеда, чтобы поворачивание руля влево направляло велосипед вправо и наоборот. После этого Дестин приглашал добровольцев попробовать свои силы, но никто не смог удержаться и проехать хоть несколько метров. А самому Дестину понадобилось 8 месяцев ежедневных занятий, чтобы он смог ездить на таком велосипеде.

Следовательно, устаревшие знания, шаблонное мышление и стереотипы вредят больше, чем недостаток информации.

Признаемся, что думать по-новому – это сложная задача. Чтобы понять, почему это так, выясним, как идет процесс обучения.

Как это было в детстве? Мы просто подражали взрослым. То есть учились, когда повторяли определенные действия несколько раз. Со временем умение перешло в навык. Финальная точка обучения – переход знания на уровень подсознания, а навыков – на стадию автоматизма.

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Зато разрушение нейронных связей происходит значительно медленнее, чем формирование. Природа как бы защищает их. Поэтому разучивание требует дисциплины, терпеливости и активности. Оно невозможно без сознательных усилий.

Пять советов для unlearning:

Думайте, о чем и почему вы сейчас думаете. Обращайте внимание, на что именно вы его обращаете. Чувствуйте свой стиль мышления: как иначе можно об этом подумать? Какую потребность обеспечивает то, о чем вы постоянно думаете? Пообщайтесь с тем, кто видит мир противоположным образом, чем вы. Дискутируйте с самим собой. Запишите свои взгляды, а затем попробуйте отстоять противоположную точку зрения. Записывайте, что говорите, и что в этот миг думаете.

Развивайте разучивание в команде

Мир сейчас увлекается разучиванием, потому что это помогает избавиться от стереотипов. Некоторые психологи, например, О'Райли, учат этому всю команду и поощряют маленькие безопасные шаги: “способ добиться успеха — это учиться на своем пути”.

Кроме того, построение общей практики разучивания в команде поощряет творческое мышление и предоставляет членам команды больше возможностей, чтобы помочь друг другу избавиться от неэффективных привычек и противостоять предвзятости.