Видеокурс по финансовой грамотности на наибольшей платформе онлайн-обучения в Украине развенчивает самые распространенные мифы о банковской системе Украины. Он также учит пользователей платформы управлять собственными финансами.

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Какие мифы разрушает видеокурс

Курс "Просто о деньгах" создан для тех, кто до сих пор думает, что:

большинство зарубежных банковских систем лучше украинской ;

; банки время от времени закрываются, поэтому они ненадежны;

банк – это сложно и непонятно ;

; хранить деньги в банке невыгодно и опасно;

кредит – долговая яма из-за скрытых комиссий и непонятных условий;

из-за скрытых комиссий и непонятных условий; традиционное обслуживание в отделении надежнее чем дистанционное.

Что известно о видеолекциях

Это бесплатный базовый курс по финансовой грамотности, в котором банковские эксперты на понятных примерах объясняют, как удобно, безопасно и выгодно пользоваться банковскими продуктами и услугами, а также управлять собственными финансами.

В течение курса слушатели узнают:

как выбрать надежный банк и открыть счет;

и открыть счет; оформить депозит в соответствии с целями и правильно занимать деньги;

избавиться от страха перед кредитами и даже зарабатывать на пользовании кредитной картой;

и даже зарабатывать на пользовании кредитной картой; быстро проводить платежи и обезопасить свои средства от мошенников.

Надеемся, этот курс пригодится многим пользователям Prometheus. Его главная цель состоит в том, чтобы научить украинцев видеть в отечественных банках надежных финансовых партнеров,

– отмечает глава правления "ПУМБ" Сергей Черненко.

В конце каждой темы видеокурса есть возможность выполнить тестовые задания и проверить свои знания. Для получения сертификата необходимо набрать 60 процентов от общего количества баллов.

Совет! После успешного прохождения курса распечатайте свой сертификат с помощью принтеров Canon серии Megatank. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.