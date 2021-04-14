Видеокурс по финансовой грамотности на наибольшей платформе онлайн-обучения в Украине развенчивает самые распространенные мифы о банковской системе Украины. Он также учит пользователей платформы управлять собственными финансами.
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Какие мифы разрушает видеокурс
Курс "Просто о деньгах" создан для тех, кто до сих пор думает, что:
- большинство зарубежных банковских систем лучше украинской;
- банки время от времени закрываются, поэтому они ненадежны;
- банк – это сложно и непонятно;
- хранить деньги в банке невыгодно и опасно;
- кредит – долговая яма из-за скрытых комиссий и непонятных условий;
- традиционное обслуживание в отделении надежнее чем дистанционное.
Что известно о видеолекциях
Это бесплатный базовый курс по финансовой грамотности, в котором банковские эксперты на понятных примерах объясняют, как удобно, безопасно и выгодно пользоваться банковскими продуктами и услугами, а также управлять собственными финансами.
В течение курса слушатели узнают:
- как выбрать надежный банк и открыть счет;
- оформить депозит в соответствии с целями и правильно занимать деньги;
- избавиться от страха перед кредитами и даже зарабатывать на пользовании кредитной картой;
- быстро проводить платежи и обезопасить свои средства от мошенников.
Надеемся, этот курс пригодится многим пользователям Prometheus. Его главная цель состоит в том, чтобы научить украинцев видеть в отечественных банках надежных финансовых партнеров,
– отмечает глава правления "ПУМБ" Сергей Черненко.
В конце каждой темы видеокурса есть возможность выполнить тестовые задания и проверить свои знания. Для получения сертификата необходимо набрать 60 процентов от общего количества баллов.