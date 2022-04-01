Об этом рассказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. Он отметил: университет почти разрушен до основания.
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Университет имени Каразина будет перемещен
Университет Каразина будет перемещен. Под руководством Министерства образования и при поддержке комитета ректор выполняет наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место,
– сказал Витренко.
Такое решение касается не только легендарного университета. В МОН рассказали, что Харьковский биотехнологический университет был перемещен в Закарпатскую область. Сейчас Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет тоже ждут смены локации.
Главное – сохранить образовательную сеть
В Минобразования сказали, что основная задача – сохранить образовательную сеть Украины. Поэтому ведомство делает все возможное, чтобы в безопасности был каждый вуз.
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