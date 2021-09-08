Разрешена вакцинация хотя бы одной дозой, – Ляшко о работе школ в желтой зоне

Для работы в очном режиме школ при условии введения желтой зоны карантина должны быть вакцинированы хотя бы 80% работников заведения. Однако в Минздраве отметили, что разрешается учитывать и количество персонала, который вакцинирован только первой дозой.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства рассказал, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровне, не будут применяться, если в учебных заведениях будут вакцинированы коллективы.

Важно Учреждениям образования стоит готовиться к переходу на дистанционное обучение, – Ляшко

По словам министра, работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

Для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – потребуется полный курс прививок против COVID-19

– пояснил Виктор Ляшко.

Ранее глава Минздрава отмечал, что в случае, если такая норма (речь идет о 80% вакцинированных работников) не соблюдается, то школы перейдут в онлайн-режим.

Сейчас с понедельника, 13 сентября, Черниговская и Сумская области планируют закрыть на карантин большинство школ и детских садов. Дети там перейдут на дистанционку.

К слову, в Минздраве заявляли, что при красном уровне эпидеопасности посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ. Для других учащихся обучение будет происходит дистанционно.