Как разработать собственную систему оценивания учеников в НУШ: советы

В Новой украинской школе оценка результатов обучения учеников носит формировочный характер и озвучивается словесно, оценки в начальных классах ставить не обязательно. Кроме того, школа может разработать собственную систему оценивания учеников.

Об этом говорится в онлайн-курсе о методиках и нюансах оценивания в НУШ "Оценивание без обесценивания". Ниже приведены несколько практических советов от экспертов по формированию системы оценивания в учебном заведении.

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Как оценивать учеников в НУШ

Все важнее становится формовочное оценивание, направленное на выявление успехов, пробелов и ошибок каждого ребенка и отсутствие сравнения детей.

Успешность ребенка здесь определяется не баллом, а обратной связью, в которой учитель акцентирует успехи, рекомендуя, над чем и как еще стоит поработать.

Так, формовочное оценивание – неотделимое от учебного процесса. Взамен итоговое оценивание (тематическое, семестровое и годовое) проводится, чтобы определить, насколько реальные результаты обучения соответствуют ожидаемым.

Формовочное оценивание осуществляет учитель вместе с ребенком. Итоговое – педагог, но он может предложить ученику оценить себя и сравнить эту оценку с оценкой учителя. К оцениванию сквозных умений может приобщаться школьный психолог.

Учитель имеет право подбирать формы, методы и инструменты оценивания, опираясь на нормативные рекомендации и образовательные технологии, которые он использует, а также индивидуальные особенности учеников.

Функции оценивания в НУШ

Выбирая методику оценивания, следует помнить, что у нее есть несколько основных функций:

мотивационная – активизирует внутренние и внешние мотивы к обучению;

диагностическая – способствует определению уровня компетентности учеников, осознанию ими пробелов в своих знаниях;

корректирующая – направляет усилия учеников на преодоление трудностей;

прогностическая – ставит цели обучения на будущее;

развивающая – мотивирует к рефлексии и самосовершенствованию;

обучающая – обеспечивает обратную связь между учителем и учеником;

воспитательная – настраивает ребенка на развитие собственной организованности;

управленческая – предоставляет необходимую информацию для принятия решений.

Например, когда учитель получает обратную связь от ученика, то понимает, нуждается ли тот в дополнительной поддержке при выполнении задания. В то же время ребенок может понять, что нужно ему совершенствовать в своих умениях.

Особенности оценивания учеников с ООП

Есть некоторые отличия в критериях оценивания результатов обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Для оценивания учеников с ООП изымают или заменяют те знания, умения и разновидности деятельности, которые ученики не могут освоить или их освоение затруднено. Выбирая формы текущего и итогового оценивания, следует учитывать возможности детей с ООП.

Например, учитель может изменить условия, инструкции, время или место выполнения задания. Так, для ребенка с нарушениями слуха традиционный диктант следует заменить на тестовое задание.

Также в некоторых случаях яркие страницы учебника с множеством рисунков будут мешать ученику с ООП. Тогда учитель или его ассистент прикрывает страницу учебника белым листом или предлагает каждое задание на отдельном листе, избегая лишнего.

Если ребенку это нужно, можем адаптировать учебный материал. Можем сделать легче в чем-то задание. Или можем и сделать сложнее, если ребенок выполняет упражнение гораздо быстрее других, – говорит учительница пилотного класса НУШ Екатерина Цапенко.

Если ребенку сложно выражать свое мнение в письменном виде, можно делать так, чтобы он выражал его устно. Но постепенно готовить к тому, чтобы и в письменном виде он мог эффективно работать.

Как разработать собственную систему оценивания учеников

Обсудить это на педсовете

Для начала учителя должны ознакомиться с нормативными документами и государственными требованиями по шкале и критериям оценивания. После этого на педагогическом совете обсудить и принять решение относительно:

какую шкалу применять – национальную или собственную, разработанную в школе. В случае применения своей шкалы, ее нужно будет трансформировать в национальную во время годового оценивания;

какую форму "Свидетельства достижений" использовать. МОН предлагает форму, однако она не является единственной разрешенной. У школы есть право вносить изменения на уровне предметов и результатов обучения;

в какой форме вести документацию – электронной или бумажной.

Утвержденные правила оценивания могут быть вписаны в образовательную программу учебного заведения.

Сформировать цели обучения для учеников

Также для каждого предмета учитель формирует конкретные цели обучения. Их можно разбить на меньшие, промежуточные результаты (например, по темам). Также для каждого из предметов педагог должен определить количество и формат итогового оценивания.

Педагогам рекомендуется в начале изучения каждой темы донести ожидаемые результаты до учеников, а также их родителей.

Решить, как записывать результаты

Учитель вместе с коллегами решает, как фиксировать результаты обучения учеников. Это может быть заполнение бланков диагностических работ, оценивание в письменной работе, предоставление письменной обратной связи, сохранение работ в портфолио и т.д.

Также педагог выбирает, где будут выполняться эти работы – в тетрадях, на отдельных бланках, а также как должны быть подписаны эти работы и где их хранить.

Учитель или педколлектив совместно с администрацией должен решить, как оценивать текущие письменные работы и как предоставляется обратная связь ученику и его родителям.

Объяснить ученикам систему оценивания

После этого следует разработать и объяснить ученикам шкалу само– и взаимооценивания. К примеру, Я справился хорошо / У меня получилось / Мне еще стоит поработать и другие.

Рекомендуемый пункт здесь – спланировать индивидуальную работу с учениками, чтобы помочь им ставить свои цели на определенные периоды обучения (следует делать это после диагностических работ).

И обязательно спланируйте, как и когда проводить плановые встречи с учениками и их родителями и сообщить всем заинтересованным сторонам.

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К слову, в Новой украинской школе изменились требования к знаниям, навыкам и компетенциям школьников, а также подходы к оцениванию достижений детей. Как правильно провести оценивание учеников в начальных классах – читайте в статье.