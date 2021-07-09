Министр образования отметил, что профессиональное образование долгое время не получало в Украине должного внимания со стороны руководства государства и образовательных управленцев, а потому финансировалось по остаточному принципу.

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В то же время усилия специалистов по профессиональному образованию, по словам Шкарлета, двигают экономику страны вперед.

Эта идея должна менять философию общества в отношении профессионального образования. Горжусь, что в течение 2020 года и на 2021 год выделено больше всего средств на создание учебно-практических центров. Я, со своей стороны, буду продвигать интересы сферы на правительственном уровне, чтобы увеличить расходы на развитие отрасли,

– сказал министр.

Шкарлет также подчеркнул, что выпускники учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования – конкурентоспособные на рынке труда, у них есть все возможности для профессионального роста.

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В то же время в МОН добавляют, что ключевую роль в обеспечении содержания и качества профессионального образования должен играть работодатель. Также нужно обновлять образовательные стандарты и программы в соответствии с потребностями рынка труда.

"Сейчас мы привлекаем всех заинтересованных сторон к формированию качества профессионального образования. В частности, разрабатываем стандарты, которые развивают те навыки и умения учащихся, которые дальше будут релевантными на рынке труд ", – добавила сотрудница МОН Ирина Шумик.

К слову, образовательный комитет ВР разрабатывает законопроект по изменению концепции профессионально-технического образования в Украине. Планируется, что в будущем 40 – 60% выпускников будут получать профессиональное образование, и лишь остальные – высшее образование.