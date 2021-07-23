Как разбогатеть и приумножить доход: 5 принципов одной из самых богатых семей мира

Рокфеллеры – одна из самых богатых семей в мире, хотя точная сумма их капитала никогда нигде не озвучивалась. История этой семьи интересна не только размерами капитала, но и тем, что они смогли его приумножить через поколения.

Джон Рокфеллер, правила богатства которого все хотят знать, является первым, с кого началась история и популярность семьи. Он родился в 1839 году в Нью-Йорке в многодетной семье.

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Так как семья была бедной, Джон пошел работать в семь лет, а учиться в школе он начал только в 12. В 1870 году Джон основал свою нефтяную компанию Standard Oil и стал первым долларовым миллионером в мире.

"Если ваша единственная цель – разбогатеть, то вы никогда ее не достигнете", – говорил богач. Рассказываем о 5 принципах жизни первого миллионера в истории человечества и его семьи.

№1. Выполняйте обещания

Биограф Джона Рокфеллера Рон Черноу говорил, что миллионер всегда гордился тем, что строго придерживался контрактов и вовремя платил свои долги.

В своих мемуарах "Как я нажил 500 миллионов" Джон Рокфеллер вспоминает, что его кредиторы всегда получали все оговоренные выплаты в срок. Родной отец Джона иногда просил выплату по займу раньше, но даже для него миллионер не делал исключений.

№2. Ведите учет денег

Рокфеллер работал с семи лет. По разным версиям, он помогал соседу на ферме ухаживать за огородом и животными или сам вырастил индеек и продал их соседям. Когда Джон получил первые деньги, мама посоветовала ему завести бухгалтерскую книгу, чтобы записывать, сколько он заработал и сколько потратил.

Отец Рокфеллера работал коммивояжером и часто был в отъезде, матери приходилось на всем экономить. Именно поэтому она прививала детям привычку вести учет денег.

Мать Джона Рокфеллера приучила его вести учет денег / Фото Borgen Magazine

№3. Учитесь финансовой грамоты

В своей семьи Джон Рокфеллер ввел следующие правила: часть дохода нужно потратить на благотворительность, часть – положить на счет в банке, а остальное можно потратить. Именно это привело к тому, что семья до сих пор сохраняет и приумножает свое богатство.

Дети в семье Рокфеллера учатся зарабатывать и распоряжаться деньгами с раннего возраста, что дает им возможность расти грамотными руководителями и сохранять капитал семьи.

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Внук Джона, Нельсон Рокфеллер, вспоминал, что в детстве самостоятельно выращивал овощи и кроликов, чтобы заработать, потому что родители выдавали только 25 центов в неделю.

№4. Контролируйте доходы и расходы

В своих мемуарах Рокфеллер удивлялся, что американские бизнесмены не любят разбираться с отчетами. Он вспоминал, что, когда работал по найму, его начальнику принесли пачку отчетов и он несмотря сказал: "Оплати". Сам же Рокфеллер предпочел бы все проверить и только потом оплачивать.

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№5. Будьте щедрыми

Джон Рокфеллер всегда выплачивал дивиденды акционерам своего предприятия. Он гарантировал им стабильный доход, а еще часто расплачивался акциями компании и платил ними сотрудникам зарплату.

При жизни Джон Рокфеллер потратил более 500 миллионов долларов на благотворительность. Вся семья Рокфеллеров на протяжении своей истории постоянно занималась благотворительностью, а сын миллионера основал центр Rockefeller Foundation еще в 1913 году.

Рокфеллер был известным благотворителем / Фото Borgen Magazine