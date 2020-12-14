Обучение, лечение, работа и другие процессы регулируются определенными законами. Поэтому очень важно знакомить учащихся с правовой тематикой. Ведь каждый ребенок должен знать, что в стране действуют некоторые правила, без которых очень трудно существовать.

Адвокат и руководитель Центра "Адвокат ребенка" Лариса Гретченко поделилась советами с изданием Osvita.ua – почему стоит говорить с учениками о важности законов и как это сделать.

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Около века назад школьное образование не было доступным для всех желающих, а уже сейчас, по закону, такое право имеют все граждане, независимо от пола, вероисповедания и других признаков.

Эксперт подчеркнула, что учителя могут начать рассказывать о законах именно на примере Закона Украины "Об образовании". К примеру, можно спросить учеников: "Как считаете, почему вы ходите в школу? Доступно ли такое право каждому ребенку? Кто вообще решил, что вы должны учиться?".

И уже в зависимости от их ответов можно приводить историческую справку о том, каким было образование в начале прошлого века.

Можно применять игры, карточки эмоций, просмотр мультфильмов или других видео, проводить тематические загадки, викторины, квесты, изготовлять с учениками правовые коллажи. А сформировать понимание правил поведения и уверенность в правовых действиях ребенку помогут примеры и сравнения с образами и поведением героев художественных произведений,

- делится опытом Лариса Гретченко.

Кроме того, через призму правового образования можно рассматривать обыденные вещи: поход в магазин или к врачу, доступ к интернету или мобильной связи. Стоит во время таких разговоров побудить учеников к критическому мышлению и анализу. И важно спросить, какой по их мнению была бы жизнь без законов.

Эксперт заверила, что родители также могут приобщиться к правовому образованию детей. Например, можно воспользоваться книгой "Кто такой юрист?" (автор Юлия Ларина), где вместе с главным героем 8-летним Даней ученики узнают о том, зачем нужны законы, что будет, если их нарушать и тому подобное.

Знание о законах важно и для проведения мероприятий на тему буллинга. Ученики должны знать, что такое закон и какие нормативно-правовые акты защищают их права. По словам Ларисы Гретченко, эту тему можно исследовать на примерах произведений детской литературы.

Кроме того, рассказы о законах можно переплетать с различными темами урока: права ребенка, буллинг, правила дорожного движения, финансовые темы, языковые вопросы и тому подобное.