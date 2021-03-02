Чтобы заинтересовать учеников биографией и творчеством писателей, стоит привлекать детей к активной работе. Так, учителя советует искать с ними рецепты в произведениях, рисовать комиксы с героями или устраивать литературные онлайн-вечеринки.

Учителя рассказали, как найти интересный подход к изучению биографии и творчества украинских писателей.

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Международные онлайн-вечеринки и любимые рецепты писателей

Заинтересовать творчеством и личностью писателя можно и при дистанционном обучении, объединив учеников из разных регионов Украины и даже добавив сверстников из-за рубежа.

Так, ко дню рождения Леси Украинки учительница Оксана Данилова вместе с шестиклассниками организовала онлайн-вечеринку "На Zoom к Лесе".

Учительница признается, что к такой идее ее побудили ученики. "А почему бы нам не отпраздновать день рождения Леси Украинки вместе с чаем и сладостями, которые любила Леся и пекли в семье Косач?", – рассказывает Оксана Данилова.

Смотрите видео: любимые блюда Леси Украинки

Цель этой встречи – сделать классиков украинской литературы ближе и понятнее для учеников из-за реконструкции их семейных традиций и блюд. Интересно, что к украинским ученикам присоединились также представители диаспоры из Франции, Латвии и Норвегии.

Каждый ученик должен был провести маленькое исследование о любимых блюдах Леси Украинки, о гастрономических традициях семьи Косач и приготовить какое-то из них для своей семьи и представить на совместном Zoom.

Параллели с современностью и мыслеобразы

Учительница украинского языка и литературы Ирина Мельник считает, что современных детей не просто увлечь читать художественную литературу, а еще сложнее – личностью писателя.

Она отмечает, что ученики с удовольствием узнают о современных писателях, ведь по ним можно следить в социальных сетях, послушать видеолекции, по возможности увидеть лично. А вот жизненным путем большинства авторов художественных произведений в учебниках по литературе сложно заинтересовать.

Иногда доходит до абсурда: о Григории Сковороде знают не как о странствующем философе, а как об изображении на 500-гривневой купюре, – добавляет учительница.

Халабудне чтения и театр

Учительница начальных классов Екатерина Кирилюк рассказывает, что на уроках чтения детям нравится участвовать в театральных мини-постановках. В частности, это могут быть фрагменты с использованием кукольного театра.

Тогда каждый ученик может попробовать себя в роли настоящего актера. Но больше всего детям нравится быть сказочниками, создавать собственную историю.

Также учительница замечала, что ученики рисуют что-то в черновиках. Так появилась идея создавать на уроках комиксы.

С помощью комиксов мы описываем различные фрагменты детской жизни, создаем продолжение истории. Одна из таких историй была о мухе и кошке "Зиззи и муха",

– добавляет учительница.

Она также отметила, что в старшие ученики пытались вести страницы писателей в соцсетях, но хватало их запала ненадолго.

А вот литературные пикники им нравится. "Весной, когда хорошая погода, мы берем пледы и идем читать. Так повесть Николая Винграновского "Сироманец" ученики восприняли лучше, так как они смогли почувствовать запахи и звуки", – вспоминает учительница.

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Советы, как рассказывать школьникам о писателях:

Находить параллели с современностью, чтобы ученики ассоциировали фигуры писателей с успешными историями

"Ведь за каждой фигурой писателя стоит невероятная история успеха, и именно от учителя зависит, какие он найдет факты из биографии. К примеру, что тело Шевченко на ступеньках между первым и вторым этажами нашел слуга", – рассказывает Ирина Мельник.

Она также делится, что много интересного материала можно найти в проектах "Великие украинцы" и "Осмысленные и переосмысленные".

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Создать узнаваемый мыслеобраз, который будет ассоциироваться с писателем

"Изучая творчество Леси Украинки, я как-то принесла на урок живую голубую розу, которая стала символом поэтессы. Урок по жизненному путу Михаила Коцюбинского начала с подсолнечника, а рассматривать фигуру Ивана Франко начали, почувствовав в руках, какой на ощупь гранит", – делится педагог.

Учитывать возрастные особенности учащихся

По ее словам, для старших учеников не будет проблемой самим найти что-то интересное и запомнить. Но маленьким детям лучше сначала окунуться в текст и знакомиться с фигурой писателя.