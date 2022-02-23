Расширение перекрестного вступления и увеличение финансирования: стратегии правительства

Правительство одобрило стратегию развития высшего образования в Украине на 2022 – 2032 годы. Документ, в частности, предусматривает создание особых условий для поступающих с большими достижениями, расширение перекрестного поступления и увеличения финансирования.

Стратегия определяет направления развития системы высшего образования на современном этапе развития общества и экономики страны, а также определяет ее основные характеристики, которые должны быть сформированы до 2032 года.

К теме За год количество студентов уменьшилось: сколько бакалавров и магистров учится в Украине

Основным ожидаемым результатом реализации этой стратегии является создание современной эффективной системы высшего образования, которая удовлетворяет потребности граждан, экономики и общества, имеет достойную репутацию и является конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке образовательных услуг.

Также среди приоритетов развития высшего образования в Украине, которые определяют концептуальную модель высшего образования. Речь идет о:

прозрачности и открытости управления;

коллегиальности и вовлеченности студентов и преподавателей в процессы реформирования системы высшего образования;

ответственности;

партнерстве;

неприятии коррупции и академической добропорядочности;

академической свободе;

тесной связи образования с наукой, экономикой и т.

Главные цели для высшего образования

Документом предусмотрена реализация в течение 10 лет следующих 5 основных стратегических целей.

Эффективность управления в системе высшего образования.

Предусмотрено выполнение заданий, в частности:

увеличение бюджетного финансирования и совершенствование формулы распределения по результатам деятельности, включая частные учреждения высшего образования;

расширение бюджетного кредитования получения высшего образования и образования взрослых;

модернизация сети, укрупнение учреждений высшего образования, поддержка исследовательских университетов.

Доверие граждан, государства и бизнеса к деятельности учреждений высшего образования.

Для достижения среди задач предусмотрено:

расширение сферы применения внешнего независимого оценивания, адресного размещения и проведения конкурса;

содействие проведению учреждениями высшего образования исследований и консалтинга для бизнеса;

создание условий для развития государственно-частного партнерства в сфере высшего образования;

внедрение эффективных механизмов выявления нарушений академической добропорядочности и процедур привлечения к академической ответственности.

Обеспечение качественного обучения, конкурентоспособного высшего образования.

Для достижения стратегической цели 3 и соответствующих операционных целей предусмотрено выполнение таких задач:

поддержка национальной и международной академической мобильности студентов, включая направление на обучение в иностранные университеты;

оказание особой поддержки жителям временно оккупированных территорий, незащищенным и уязвимым группам населения;

создание особых условий для поступающих с выдающимися достижениями;

содействие использованию инновационных технологий и новейших средств обучения в образовательном процессе, развитие исследовательских инфраструктур.

Интернационализация высшего образования Украины.

В частности, предусмотрено:

обеспечить гармонизацию структуры высшего образования Украины в соответствии с обязательствами стран-членов Европейского пространства высшего образования,

развитие национальной системы квалификаций,

упрощение процедур признания иностранных образовательных квалификаций,

преобразование образования в секторе безопасности и обороны в соответствии с доктринальными подходами и принципами НАТО.

Привлекательность высших учебных заведений для обучения и академической карьеры.

Для достижения предусмотрено выполнение следующих задач:

соблюдение подходов к студентоцентрированному обучению в организации образовательного процесса;

расширение перекрестного поступления, совместных, междисциплинарных и двойных программ, дуальной, других форм получения образования;

развитие общих компетенций, правовой культуры, двигательной активности, спорта, различных студенческих соревнований;

развитие программ управленческой подготовки руководящего состава и перспективных лидеров учреждений высшего образования (кадровый резерв), тренингов в поддержку реформ;

проведение коммуникационных кампаний для поддержки реформ в системе высшего образования и тому подобное.

Как реализуют эту стратегию

Реализация этой стратегии осуществляется тремя этапами, предусматривающими:

первый (2022 - 2024 годы) – введение финансовой автономии учреждений высшего образования, совершенствование системы управления ими, завершение гармонизации структуры высшего образования Украины в соответствии с обязательствами стран-членов ЕС;

– введение финансовой автономии учреждений высшего образования, совершенствование системы управления ими, завершение гармонизации структуры высшего образования Украины в соответствии с обязательствами стран-членов ЕС; второй (2025 - 2028 годы) – завершение модернизации сети учреждений высшего образования, включая развитие доступной инфраструктуры учреждений высшего образования, и совершенствование системы бюджетного финансирования высшего образования, расширение деятельности по обеспечению образования взрослых и тому подобное;

– завершение модернизации сети учреждений высшего образования, включая развитие доступной инфраструктуры учреждений высшего образования, и совершенствование системы бюджетного финансирования высшего образования, расширение деятельности по обеспечению образования взрослых и тому подобное; третий (2029 – 2032 годы) – расширение связей образования с наукой и бизнесом, интеграцию в мировое образовательно-научное пространство, создание почвы для дальнейшего развития высшего образования.

К слову, выпускники вузов верят, что вместе с дипломом получают профессиональные навыки, которые понадобятся на рынке труда. На самом же деле треть обладателей дипломов о высшем образовании занимается той работой, которая вообще не требует такого документа. Почему выпускники вузов не удовлетворяют работодателей – читайте в статье.