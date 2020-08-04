Чтобы подать заявление на поступление в вуз абитуриенту необходимо посчитать средний балл приложения к документу о полном общем среднем образовании. Отметим, что поступающий отмечает все по 12-бальной шкале, перевод в 200-балльную шкалу осуществляется системой автоматически.

Министерство образования и науки обнародовало инструкцию, как абитуриентам посчитать свой средний балл аттестата.

К теме Абитуриенты уже создали почти 90 тысяч электронных кабинетов

Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Балл рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к свидетельству оценок (инвариантная часть, вариативная часть государственная итоговая аттестация).

Не учитываются только те предметы, по которым вы получили "освобожден(а)"/"зачтено", а также факультативы.

Как рассчитать средний балл аттестата?

Расчет осуществляется следующим образом: количество предметов, по которым выставлены оценки, поделить на сумму этих же баллов. К примеру, если у вас 22 предмета, по которым выставлены оценки, то поделите это число на сумму этих оценок (например, 201). Так, ваш средний бал будет – 201:22=9,136...≈9,1.

Как округлить десятичную дробь до первого десятичного знака? Отбросьте все десятичные знаки, которые стоят после первого разряда. Если первая из отброшенных цифр была выше 5 (включительно), то последнюю оставленную цифру увеличьте на единицу.

А если первая из отброшенных цифр от 0 до 4 (включительно), то предыдущую цифру нужно записать без изменений.

Для выпускников прошлых лет, получивших свои оценки в документе о полном общем среднем образовании по 5-балльной шкале, баллы учитываются так:

"3" отвечает " 6",

"4" отвечает " 9",

"5" отвечает "12".

Также можно воспользоваться калькулятором для расчета балла. Он автоматически вычисляет балл – абитуриенту, нужно лишь внести в него все оценки из аттестата. Правильность исчисления будут проверять приемные комиссии высших учебных заведений.

Напомним, что в 2020 году вузы смогут принять почти на 6% больше бакалавров на бюджет по сравнению с прошлым годом.