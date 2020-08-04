Как правильно рассчитать средний балл аттестата: инструкция для поступающих
Чтобы подать заявление на поступление в вуз абитуриенту необходимо посчитать средний балл приложения к документу о полном общем среднем образовании. Отметим, что поступающий отмечает все по 12-бальной шкале, перевод в 200-балльную шкалу осуществляется системой автоматически.
Министерство образования и науки обнародовало инструкцию, как абитуриентам посчитать свой средний балл аттестата.
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Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Балл рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к свидетельству оценок (инвариантная часть, вариативная часть государственная итоговая аттестация).
Не учитываются только те предметы, по которым вы получили "освобожден(а)"/"зачтено", а также факультативы.
Как рассчитать средний балл аттестата?
Расчет осуществляется следующим образом: количество предметов, по которым выставлены оценки, поделить на сумму этих же баллов. К примеру, если у вас 22 предмета, по которым выставлены оценки, то поделите это число на сумму этих оценок (например, 201). Так, ваш средний бал будет – 201:22=9,136...≈9,1.
Как округлить десятичную дробь до первого десятичного знака? Отбросьте все десятичные знаки, которые стоят после первого разряда. Если первая из отброшенных цифр была выше 5 (включительно), то последнюю оставленную цифру увеличьте на единицу.
А если первая из отброшенных цифр от 0 до 4 (включительно), то предыдущую цифру нужно записать без изменений.
Для выпускников прошлых лет, получивших свои оценки в документе о полном общем среднем образовании по 5-балльной шкале, баллы учитываются так:
- "3" отвечает " 6",
- "4" отвечает " 9",
- "5" отвечает "12".
Также можно воспользоваться калькулятором для расчета балла. Он автоматически вычисляет балл – абитуриенту, нужно лишь внести в него все оценки из аттестата. Правильность исчисления будут проверять приемные комиссии высших учебных заведений.
Напомним, что в 2020 году вузы смогут принять почти на 6% больше бакалавров на бюджет по сравнению с прошлым годом.