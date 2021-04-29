В школе рассказали, что конфликт произошел из-за того, что учительница требовала от ученика достать тетрадь и работать на уроке.

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По словам директора Оксаны Смирновой, учительница математики Татьяна Скрипник в этом классе была на замене и не знала семейных обстоятельств мальчика, у которого недавно умерла мама.

Кроме того, директор подтвердила, что фраза "слава богу, что матери нет" – это выдумка, и педагог такого не говорила.

В то же время школьный психолог Александра Мельник рассказала, что ученик осознает, что был не прав и объясняет свой поступок переживаниями.

Вчера я общалась с ним, ему была оказана психологическая помощь. За весь период, что я работаю в школе, не было никаких жалоб на этого ребенка со стороны учителей и одноклассников. Он объясняет свое поведение сложным эмоциональным состоянием после смерти матери,

– отметила она.

По ее словам, восьмиклассник Даниил сейчас находится в подавленном и нестабильном психологическом состоянии, ему нужна реабилитация, и к учебному процессу он сейчас вернуться не может.

В школе добавляют, что Татьяна Скрипник работает в учебном заведении с 1996 года. По словам директора, у учительницы хорошая репутация в школе и она уважаема выпускниками.

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