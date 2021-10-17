Профессор педагогики Чикагского университета Бенджамин Блум уверяет, что человек может научиться чему угодно, если будет иметь соответствующие условия для обучения.

К теме Робототехника и STEM-образование: МОН обновило модельные программы для учащихся 5 – 6 классов НУШ

Как распознать и развить таланты ребенка

Наблюдайте за ребенком, пока он играет

Смотрите, что ребенок делает и какие виды игр предпочитает. Это поможет понять склонности ребенка на раннем этапе.

Подсказкой для родителей может стать ситуация, когда ребенку скучно: нет мультиков, планшета и тому подобное. Дайте малышам возможность заскучать и посмотрите, что будет происходить. А активность, которую ваш сын или дочь сами себе придумают, может стать точкой отсчета для проявления творческих способностей.

Предоставьте возможности для исследований

Ребенок не узнает, что ему интересно, пока не попробует разные занятия. Поэтому купите приборы для рисования, пластилин, яркие книжки или конструктор. Отведите на пробные уроки музыки или танцев. Таким образом ребенок как нельзя лучше проявит искреннее любопытство.

Если творческие склонности ребенка стали понятны, организуйте для него качественное обучение. По словам экспертов, талант важно не только найти, но и развить. Квалифицированный учитель или тренер смогут показать, как сделать первые шаги и чего возможно достичь.



Ребенок учится играть на фортепиано / Фото "УП.Життя"

Обратная сторона – когда желание родителей иметь самого успешного ребенка приводит к тому, что занятий и кружков становится слишком много. "Это может стать путем к выгоранию", – говорит директор подразделения развития детей детской больницы в США Томас Хобсон.

Уровень занятости вашего ребенка должен быть сбалансированным

Большая нагрузка отбивает желание раскрывать любые способности, ведь ребенок понимает: покажешь склонность – сразу начнут ожидать от тебя еще больше результатов. Такой подход приводит лишь к отказам от любого творчества.

Хвалите за усилия

Значение имеют не только успехи и высокие результаты, а сам факт того, что ребенок приложил много сил и времени для создания чего-то нового. Всегда поддерживайте этот пыл. Одобрение родителей весит очень много, тем более в творчестве.

Позволяйте ребенку совершать ошибки

Дайте ребенку понять, что ошибаться – это нормально. Овладение мастерством требует времени и усилий, и на этом пути часто случается "что-то не так".

Научите ребенка спокойно относиться к ошибкам и направляйте его на новые попытки. Это поможет развить выносливость и уверенность в себе.

Не сравнивайте ребенка с другими

Самый простой способ отбить у ребенка любое желание что-то делать – это ставить других детей в пример.

Как только вы начинаете сравнивать, вы передаете вашему ребенку сообщение: "Я считаю, что тот ребенок лучше тебя. И я буду любить тебя, только если ты станешь, как тот другой ребенок",

– объясняет эксперт Дебмита Дутта.

В таких случаях ребенок сначала попытается стать "другим", чтобы удовлетворить родителей. Но в конце устанет и может вообще отказаться от творческих амбиций.

Побуждайте настойчивость

У каждого ребенка бывают моменты уныния – что у него ничего не получится. Здесь роль родителей или воспитателей становится сверхважной. Научите ребенка быть настойчивым. В частности, объясните, что развитие таланта требует постоянной практики и усилий. И когда что-то не получается, надо пробовать снова.

Читайте также Как учителям оценивать учеников, вести журнал и проверять тетради: объяснения МОН

Отпустите, если предпочтения ребенка изменились

Иногда случается так, что через несколько лет заинтересованность ребенка может угаснуть или он захочет попробовать что-то другое.

Мама Кэри Флетли рассказала, что когда-то ее дочь обожала танцы. Она в своей фиолетовой балетной юбке танцевала под любую музыку, но через пять лет занятий интерес к танцам начал угасать.

"Дочка начала намекать, что балет – это скучно. И вскоре решила попробовать баскетбол. Мне нелегко было отпустить мечту о том, какой могла бы стать моя дочь. Но единственный путь найти настоящую страсть жизни – это пробовать", – добавляет она.

К слову, школы за рубежом имеют много интересных предметов, которые делают жизнь учеников лучше. В частности, речь идет о стресс-менеджменте и сторителлинге. Какие школьные предметы стоит позаимствовать Украине – читайте в статье.