Сначала все вроде и работает – постоянным клиентам выплачивают большой доход, пользуясь деньгами от новых клиентов. Схема распространяется сарафанным радио, пока пирамида не рушится, горе-бизнесмены исчезают с деньгами, а горе-вкладчики оббивают пороги полиции. Почему же люди клюют на эту удочку?

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Известные финансовые пирамиды

В течение последних ста лет по всему миру возникало и шло в небытие много финансовых пирамид. Украинцы становились жертвами многих из них, и, наверное, самой известной была МММ.

Эту пирамиду создали в начале девяностых, ее название – это аббревиатура имен учредителей – Сергея Мавроди и его родственников.

Она выпускала так называемые "акции", с обещаниями дохода от 1 000 до 30 000 процентов в год. Акции активно рекламировались на телевидении с лозунгом "сегодня они дороже, чем вчера".

Также Сергей Мавроди предлагал людям покупать билеты (на самом деле простые бумажки) с его лицом, снова обещая высокий доход.

Реклама финансовой пирамиды МММ / Фото "Антикор"

Первым вкладчикам выплачивали проценты пользуясь средствами, инвестированными новыми обманутыми вкладчиками. Когда пирамида привлекла более 5 миллионов клиентов, правительство наконец вмешалось и закрыло ее.

Пирамиды существуют и в наше время. В августе прошлого года Служба безопасности Украины сообщила о блокировании финансовой пирамиды, вкладчиками которой успели стать более 600 тысяч граждан. По информации СБУ, злоумышленники присвоили более 250 миллионов долларов США.

Как распознать пирамиду

Есть два ключевых фактора, которые выделяют финансовую пирамиду от других честных финансовых учреждений.

Первое – это обещание выплатить сверхприбыль. К примеру, если максимальная ставка по депозиту в гривне сроком на 12 месяцев составляет 11 процентов годовых, то могут предлагать 30 процентов годовых или даже в десять раз больше.

Второе – временные ограничения. Как правило, вложить деньги предлагают в рамках акции, срок которой очень невелик. Цель – заставить человека паниковать и спешить с решением.

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Как не стать участником пирамиды

Прежде всего не принимайте быстрого решения "на эмоциях". Дайте себе время обдумать, что именно вам предлагают, даже если предлагает друг или родственник.

Во-вторых, тщательно изучите суть инвестиции и найдите как можно больше информации о компании и ее проекте.

Поищите на сайте данные о компании и ее лицензии. Если в форме собственности компании указано, что это ТОВ или частный предприниматель – никакого права привлекать средства населения такая компания не имеет.

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Как проверить компанию или сайт

Проверить сомнительный сайт, номер телефона или банковской карты можно на сайте киберполиции в разделе "Стоп Фрауд".

Однако ваши деньги лучше вас не сохранит никто. Используйте безопасные и законные пути получения пассивного дохода.

Пускай пирамиды для вас ассоциируются прежде всего с отдыхом где-то в Египте, а не с потерянными деньгами, нервами и возможностями.