Расходы на Президентский университет увеличили в пять раз: на что пойдут полмиллиарда

На Президентский университет в госбюджете на 2022 год заложили 500 миллионов гривен. В МОН сообщили, что будут тратить их в соответствии с планом мер по реализации проекта, в частности, должны назначить руководителя и сформировать администрацию.

От первого чтения до второго – плюс 400 миллионов

Сначала на Президентский университет в 2022 году хотели выделить из госбюджета 100 миллионов гривен. Именно такая сумма числилась в проекте, за который депутаты проголосовали в первом чтении.

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Впоследствии в Министерстве образования и науки заявили, что этого мало и попросили увеличить расходы на проект.

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук объяснил, что это нужно для того, чтобы "просто приступить к работе". "Мы предоставили бюджетное предложение на следующий год чуть больше", – сообщил он.

К просьбе в Верховной Раде прислушались, и уже ко второму чтению сумму на Президентский вуз увеличили в пять раз – до 500 миллионов гривен. Такая цифра указана в законе о бюджете-2022, который подписал Владимир Зеленский.

Так будет выглядеть Президентский вуз

На что потратят полмиллиарда гривен

В МОН рассказали, на что пойдут заложенные в госбюджете на новый вуз полмиллиарда. В ведомстве отметили, что будут выполнять план мероприятий, утвержденных распоряжением правительства.

По их словам, тратить бюджетные средства будут "с неукоснительным соблюдением бюджетного законодательства Украины, принципов открытости, прозрачности и гласности".

Добавим, что в утвержденном Кабмином плане на 2022 год планируется:

сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки;

разработать перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет;

подготовить уставные документы Президентского университета и его регистрацию;

назначить руководителя Президентского университета;

сформировать администрацию Президентского университета;

разработать условия привлечения специалистов на должности преподавателей Президентского университета и правил проведения конкурса.

В качестве исполнителя почти всех пунктов указано Министерство образования и науки. Только к разработке условий привлечения специалистов пригласят новообразованную администрацию вуза.

То есть, 500 миллионов гривен должны пойти на решение организационных моментов для запуска Президентского университета.

В МОН также отметили, что там уже проводятся предварительные встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность проекта и привлечь деньги для его реализации.

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