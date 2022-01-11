Расходы на Президентский университет увеличили в пять раз: на что пойдут полмиллиарда
Источник:"Обозреватель"
На Президентский университет в госбюджете на 2022 год заложили 500 миллионов гривен. В МОН сообщили, что будут тратить их в соответствии с планом мер по реализации проекта, в частности, должны назначить руководителя и сформировать администрацию.
От первого чтения до второго – плюс 400 миллионов
Сначала на Президентский университет в 2022 году хотели выделить из госбюджета 100 миллионов гривен. Именно такая сумма числилась в проекте, за который депутаты проголосовали в первом чтении.
К теме Что МОН успело сделать за год для запуска Президентского университета: детали
Впоследствии в Министерстве образования и науки заявили, что этого мало и попросили увеличить расходы на проект.
Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук объяснил, что это нужно для того, чтобы "просто приступить к работе". "Мы предоставили бюджетное предложение на следующий год чуть больше", – сообщил он.
К просьбе в Верховной Раде прислушались, и уже ко второму чтению сумму на Президентский вуз увеличили в пять раз – до 500 миллионов гривен. Такая цифра указана в законе о бюджете-2022, который подписал Владимир Зеленский.
Так будет выглядеть Президентский вуз
На что потратят полмиллиарда гривен
В МОН рассказали, на что пойдут заложенные в госбюджете на новый вуз полмиллиарда. В ведомстве отметили, что будут выполнять план мероприятий, утвержденных распоряжением правительства.
По их словам, тратить бюджетные средства будут "с неукоснительным соблюдением бюджетного законодательства Украины, принципов открытости, прозрачности и гласности".
Добавим, что в утвержденном Кабмином плане на 2022 год планируется:
- сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки;
- разработать перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет;
- подготовить уставные документы Президентского университета и его регистрацию;
- назначить руководителя Президентского университета;
- сформировать администрацию Президентского университета;
- разработать условия привлечения специалистов на должности преподавателей Президентского университета и правил проведения конкурса.
В качестве исполнителя почти всех пунктов указано Министерство образования и науки. Только к разработке условий привлечения специалистов пригласят новообразованную администрацию вуза.
То есть, 500 миллионов гривен должны пойти на решение организационных моментов для запуска Президентского университета.
В МОН также отметили, что там уже проводятся предварительные встречи и презентации с представителями бизнеса, чтобы сформировать инвестиционную привлекательность проекта и привлечь деньги для его реализации.
Что известно о Президентском университете
- Строительство "Президентского университета" в Киеве за три года обойдется в 7,2 миллиарда гривен. Ожидается, что образовательный процесс начнется с 1 октября 2023 года, а полностью завершить строительство хотят в 2025 году.
- Учеба в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка пройдет на лучших предприятиях и компаниях.
- Обучение будет осуществляться по шести направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.
- Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.
- Для поступления в Президентский университет ВНО будет учитываться, но с поступающими также будут проводиться собеседования. По словам министра образования, отбор будет проходить в 4 этапа, ВНО – это только допуск, дальше будут выбирать талантливых.
- Обучение для студентов будет бесплатным, но только с единственным условием – работать после его окончания нужно будет в Украине. Кроме того, лучшие из них получат высокие стипендии.
- Выпускники после обучения будут обязаны отработать по меньшей мере 4 года в государственном секторе. Если же студент откажется от этого, ему придется компенсировать выплаты за обучение. Подробности – читайте здесь.
- Министр образования Сергей Шкарлет говорил о том, что лучшие преподаватели Президентского университета должны получать по меньшей мере 4 тысячи долларов или евро.
- Строительство президентского университета предусмотрено на территории ВДНХ в Киеве. На территории учреждения будут размещаться 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.