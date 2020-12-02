Согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от внутреннего валового продукта. Временный глава МОН заверил, что также предусмотрены деньги на повышение зарплат учителей почти на 30%.

Об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем телеграмме.

Важно Правительство хочет забрать у образования 4 миллиарда гривен: на что уменьшили финансирование

По его словам, процесс формирования проекта Госбюджета на 2021 был очень сложным, но все-таки удалось отстоять повышение зарплат для педагогов в следующем году. Так, на 20% запланировано увеличение ставок заработной платы с 1 января 2021 года.

Я постоянно веду переговоры с Минфином и обращаюсь к народным депутатам, чтобы не переносить на более поздний срок последующее увеличение еще на 8,4%,

– сообщил глава МОН.

Кроме того, Шкарлет рассказал, что прогнозируемый сводный бюджет-2021 на образование ко второму чтению составляет 295,6 миллиарда гривен (государственный и местные), из них расходы на образование без местных бюджетов – 169,6 миллиардов.

Глава МОН заверил, что на 2021 предусмотрена новая субвенция для учебных заведений на борьбу с пандемией COVID-19. Так, в проекте бюджета на эти цели заложено 1 миллиард гривен.

Шкарлет добавил, что по инициативе МОН и поддержке правительства уже было выделено почти 540 миллионов гривен для школ на закупку дезинфекторов и разрешено использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств индивидуальной защиты.

К слову, согласно новому проекту Госбюджета-2021, доходы Украины вырастут и достигнут 1 триллиона 71 миллиона гривен. Это на 96 миллиардов больше, чем в 2020 году. Однако на образование хотят уменьшить финансирование на более чем 4 миллиарда гривен.