Где послушать радиодиктант? Его будут транслировать на общенациональном телеканале "UA: Перший", ютуб-канале "UA: Перший" и на фейсбук-страницах "Суспільне мовлення", "UA: Перший". Традиционно радиодиктант будет звучать на волнах "Украинского радио" и радио "Культура".

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Где будет проходить радиодиктант? Руководитель радиодиктанта Дмитрий Хоркин отметил, что студию для написания диктанта обустроили в читальном зале Национальной библиотеки им. Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания. Там известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.

Куда отправлять работы? Работы будут принимать онлайн и офлайн:

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн свою работу можно отправить на почту rd@rus.radio. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

Для удобства организаторы также подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.

Все отправленные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1 – 2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

К слову, в прошлом году автором текста радиодиктанта стал Иван Малкович. В прямом эфире "Суспільного" читала диктант актриса Римма Зюбина. "Украинское радио" получило на свой адрес почти 14 тысяч электронных писем и 2 тысячи бумажных. Победителями радиодиктанта-2020 признаны 17 участников. Список победителей – читайте по ссылке.