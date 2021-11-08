Когда состоится радиодиктант-2021? Всеукраинский радиодиктант национального единства украинцы будут писать в День украинской письменности и языка – во вторник, 9 ноября. Время – 10:00.

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Какой будет тема и текст диктанта

Автор текста и чтец этого года – писатель Юрий Андрухович. По словам писателя, темой диктанта будет осень.

Он похож на то, что я пишу. Я думаю, что мой авторский стиль распознают те, кто с ним так или иначе знаком. В тексте есть некоторые редкие слова, неологизмов пока нет,

– рассказал писатель "Суспільному".

Кроме того, Юрий Андрухович не исключает, что в моментах, где будет несколько вариантов знаков препинания, видимо, будет делать какие-то подсказки.

Детали написания диктанта

Где состоится трансляция? Транслировать начитку диктанта будут на таких ресурсах:

Радио:

Телеканалы:

В сети:

Когда обнародуют текст? Текст диктанта обнародуют на сайте "Украинского радио" 11 ноября в 10:00.

В этом году известные украинцы будут писать диктант в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении Радиохаба Академии общественного вещания – с соблюдением карантинных требований. Имен знаменитых участников организаторы не назвали.

Кто может принять участие в написании радиодиктанта? Приобщиться могут всех желающие, в частности, представители разных профессий и знаменитости (чиновники, политики, известные спортсмены, актеры и бизнесмены).

Обычно подавляющее большинство участников акции – школьники, студенты и преподаватели. Но с каждым годом к написанию диктанта присоединяется все больше людей.

Когда и в каком формате прислать написанный диктант? Писать диктант надо только от руки. Однако принимают и тексты, написанные шрифтом Брайля. Отправить написанный диктант можно в течение суток.

Работы будут принимать онлайн и офлайн:

Бумажный документ нужно прислать по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Гриф даты отправки должен быть не позднее 10 ноября.

Также отправить работу онлайн нужно на адрес rd@ukr.radio. После обнародования текста диктанта электронные письма не будут принимать.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Участники, в чьих работах не будет ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Какие именно, пока организаторы не уточняют. Результаты объявят в течение 1–2 месяцев.

Как лучше написать диктант: советы

Учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы и писательница Диана Мельникова для издания ВВС подготовила несколько действенных советов, как избежать ошибок во время диктанта.

Советы от эксперта:

Внимание к паузам

Если вы не успели подготовиться как следует, есть несколько простых советов, которые помогут избежать многих ошибок. Главное – внимательно слушайте паузы во время чтения текста, потому что если чтец делает паузу, то там должен быть знак препинания.

Кроме того, будьте максимально сосредоточенными во время прослушивания текста, чтобы не пропустить ничего.

Правило "пяти пальцев"

Есть люди, которые имеют так называемую языковую интуицию. У кого-то она "появляется" вследствие интенсивного чтения литературы, кто-то имеет такой талант от природы. И первые, и вторые подсознательно чувствуют, где надо ставить знаки препинания.

Так, для упрощения и избежания зубрежки можно визуализировать основные правила пунктуации. Представьте себе 5 пальцев руки. Каждый из них можно ассоциировать с конкретным случаем. Запятая ставится:

большой палец – между однородными членами предложения (да, это когда, как говорят дети, что-то перечисляется: "Сад був наповнений і ароматом квітів, і вечірньою прохолодою, і запахом вогнища");

указательный – вставные слова и вставные конструкции (те, которые можем без потери для содержания убрать из предложения: може, звісно, на мою думку, будь ласка, кажуть и т.д.);

средний – обращение (когда к кому-то обращаются и называют: "Дорогий друже, подай мені книгу, будь ласка");

безымянный – обособленные члены предложения (определения, обстоятельства, приложения);

мизинец – сложное предложение (где две и более грамматические основы), между частями которого ставится знак препинания.

Упрощенные правила

Если словосочетания "обособленные члены предложения" или "сложноподчиненные предложения" вызывают сплошной ужас и безнадежность, можно упростить задачу.

Запомнить союзы, перед которыми всегда ставится запятая: а, але, що, щоб, коли, як, який, де, наче, ніби – они встречаются в текстах чаще всего. Такими приемами пользуются даже в начальной школе.

Думайте, когда пишете

Вы не задумывались, почему текст диктанта сначала читают полностью, а перед тем, как писать, советуют еще внимательно прослушать каждое предложение в отдельности? Это нужно для того, чтобы понять смысл и значение отдельных слов.

Однокоренные слова для проверки

Очень полезная вещь, которая помогает избегать ошибок. Например, в слове "боротьба" мы отчетливо слышим звук [д']. Но слово для проверки – боротися. То есть однокоренные подбираем таким образом, чтобы "сомнительный" звук смогли услышать четко.

Мнемонические фразы и тексты

Вместо изучения наизусть букв, после которых пишется мягкий знак, гораздо легче запомнить мнемоническую фразу "Де Ти З'їСи Ці ЛиНи". Так же с другими правилами: перед согласными, входящими во фразу "КаФе ПТаХ", пишется префикс с-.

Специфика онлайна

Для написания диктанта онлайн необходима тренировка. Поэтому хорошей подготовкой будут служить диктанты в аудиоформате. Можно найти записанные диктанты в сети. Тренируясь самостоятельно, вы можете при необходимости остановить аудиозапись.

А профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии и ведущий научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Лариса Масенко подготовила список пособий, которые помогут подготовиться к диктанту: