Где транслировали радиодиктант? Его транслировали на "Украинском радио", радио "Культура", "UA: Первом", всех региональных каналах и ютуб-канале "Суспільного".

Интересно Текст для радиодиктанта станет началом будущего романа, – Юрий Андрухович

Трансляция подготовки и объяснения правил началась в 10:00, а сам диктант – в 10:30. В 2021 году автором текста радиодиктанта стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.

Смотрите видео трансляции диктанта-2021:

Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.

Правильный текст диктанта обнародовали в четверг, 11 ноября на сайте "Украинского радио". Здесь вы сможете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта.

Радиодиктант 2021: правильный текст диктанта

"Слідом за пам’яттю"

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

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Отметим, что в этом году писатель Юрий Андрухович, читавший диктант, признался, что напишет впоследствии новый роман по этой части текста.

Куда присылали диктант? Тем, кто хотел проверить свой диктант на наличие ошибок, надо было отправить на электронную почту (rd@ukr.radio) или на обычную почту по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 не позднее 10 ноября.

Когда будут результаты? Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1 – 2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

К слову, журналисты 24 канала сами присоединились и наблюдали за тем, как другие украинцы писали радиодиктант национального единства в 2021 году. Кто из политиков и известных деятелей присоединились к этому флешмобу – читайте в материале.