Радиодиктант-2021: кто из политиков и известных деятелей присоединился к флешмобу

Многие украинские культурные деятели и политики присоединились к радиодиктанту этого года, который прошел 9 ноября в 10:30. В частности, приняли участие депутат Евгения Кравчук, послы ЕС и других стран, а также актеры и певцы.

Журналисты 24 канала наблюдали, как украинцы писали радиодиктант национального единства в 2021 году. Кто из политиков и известных деятелей присоединился к этому флешмобу – читайте в материале.

На тему В Украине проводят радиодиктант-2021: видеотрансляция

Отметим, что текст радиодиктанта создал писатель Юрий Андрухович, который и зачитал его. В этом году диктант назывался "Вслед за памятью", и состоял из 199 слов.

Студию для написания диктанта для гостей обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания, где известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований.

Писали радиодиктанты народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук. На вопрос "Как у вас с украинским языком" она ответила, что до сих пор вспоминает олимпиады по украинскому языку и литературе, где она занимала призовые места.

По ее словам, нужно много читать, потому что грамотно пишет тот, кто много читает. И тогда у вас будет и речевой, и словарный запас.

Заметили в библиотеке имени Вернадского и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса. Он признался, что уже второй год учит украинский язык, поэтому этот диктант для него важен.

Этот день для меня очень важен. К тому же мне это нужно профессионально. Но это также из уважения к Украине и украинцам. Язык – это окно в сердце людей,

– сказал он.

Также присоединились глава Офиса Совета Европы, послы Германии, Израиля, представители Наблюдательного Совета АО "НОТУ" и другие.

Украинский дипломат Василий Боднар рассказал, что в Анкаре День письменности и языка отметили написанием традиционного радиодиктанта в стенах украинского дернека. "Когда пишем диктант, мы выкладываем душу на бумагу и создаем общее украинское пространство в разных уголках мира, поддерживая наш язык", – написал он.

Участие в написании радиодиктанта принял также известный актер Евгений Нищук. Артист признался, что у него праздничное настроение, поскольку сегодня символический момент, дающий возможность почувствовать, что мы страна, у которой есть своя история, язык, культура и т.д.

Была в библиотеке и его коллега – заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая. Она даже поделилась этим в фейсбуке.

Присоединился к 21 радиодиктанту и ректор Киевского национального университета имени Т. Шевченко Владимир Бугров. Об этом чиновник написал в своей социальной сети. Отметим, что радиодиктант проходил и в КНУ. К написанию присоединились желающие студенты и преподаватели.

Радиодиктант в КНУ им. Т. Шевченко / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Добавим, что журналисты 24 канала также присоединились, чтобы проверить свои знания. Детали и фото из редакции 24 канала – по этой ссылке. А обычно подавляющее большинство участников – это школьники, учителя, госчиновники и писатели. Однако с каждым годом акция становится все популярнее в разных общественных кругах.

Радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в котором может принять каждый желающий. Текст диктанта обнародуют на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00. Для тех, кто не успел написать диктант в прямом эфире, можно это сделать, просмотрев запись акции.

Смотрите видеозапись радиодиктанта-2021:

Добавим, что диктант после написания можно послать на проверку. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября.

Онлайн можно отправить свой текст на ящик rd@rus.radio. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

Когда будет правильный текст и результаты? Правильный текст диктанта будет обнародован 11 ноября. Поэтому вы сможете проверить, допустили ли ошибки при написании радиодиктанта. Результаты будут объявлены в течение 1 – 2 месяцев.

К слову, в этом году автором и читателем диктанта стал писатель Юрий Андрухович. Художник признался, что напишет впоследствии новый роман по этой части текста. Подробности – читайте в статье.