Радиодиктант-2021: опубликовали имена победителей конкурса
Источник:Суспільне
Победительницей радиодиктанта-2021 в Украине стала жительница села Комарово на Волыни Галина Шура. Женщина работает в учебно-воспитательном комплексе.
Известно, что Галина Шура – единственная, кто в присланной работе не совершил ни одной ошибки. Результаты диктанта объявил член правления "Суспільного", ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.
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Всего одну ошибку допустили три участника радиодиктанта:
- Надежда Палий со Львовской области,
- Максим Слюсаревский из Киева,
- Юлия Шекет из Полтавской области.
По две ошибки сделали 12 человек, которые прислали свои работы на проверку:
- Татьяна Лихтанская,
- Илона Войтенко,
- Юлия Туманцева,
- Тамара Лавренко,
- Елена Скорик,
- Наталья Николенко,
- Дарья Иванковская,
- Виктория Кригер,
- Лариса Семенюк,
- Алла Кравченко,
- Александр Щетинский,
- Кристина Гоянюк.
В общем на проверку Украинскому радио поступило свыше 14,5 тысячи писем с текстом диктанта. Из них 1 824 – в бумажном виде и 12 749 – на электронную почту. Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров “Украинского радио”.
Что известно о Всеукраинском радиодиктанте
Всеукраинский радиодиктант национального единства прошел в День письменности, 9 ноября. Автором текста в этом году стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.
Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.
Смотрите видео трансляции диктанта-2021:
К слову, в прошлом году 17 украинцев написали радиодиктант с одной или двумя ошибками. А без всякой ошибки было только одно письмо — от Кристины Гоянюк. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове.