Радиодиктант-2021: опубликовали имена победителей конкурса

9 декабря 2021 , 13:50
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Источник:

Суспільне

Победительницей радиодиктанта-2021 в Украине стала жительница села Комарово на Волыни Галина Шура. Женщина работает в учебно-воспитательном комплексе.

Известно, что Галина Шура – единственная, кто в присланной работе не совершил ни одной ошибки. Результаты диктанта объявил член правления "Суспільного", ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

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Всего одну ошибку допустили три участника радиодиктанта:

  • Надежда Палий со Львовской области,
  • Максим Слюсаревский из Киева,
  • Юлия Шекет из Полтавской области.

По две ошибки сделали 12 человек, которые прислали свои работы на проверку:

  1. Татьяна Лихтанская,
  2. Илона Войтенко,
  3. Юлия Туманцева,
  4. Тамара Лавренко,
  5. Елена Скорик,
  6. Наталья Николенко,
  7. Дарья Иванковская,
  8. Виктория Кригер,
  9. Лариса Семенюк,
  10. Алла Кравченко,
  11. Александр Щетинский,
  12. Кристина Гоянюк.

В общем на проверку Украинскому радио поступило свыше 14,5 тысячи писем с текстом диктанта. Из них 1 824 – в бумажном виде и 12 749 – на электронную почту. Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров “Украинского радио”.

Что известно о Всеукраинском радиодиктанте

Всеукраинский радиодиктант национального единства прошел в День письменности, 9 ноября. Автором текста в этом году стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.

Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.

Смотрите видео трансляции диктанта-2021:


К слову, в прошлом году 17 украинцев написали радиодиктант с одной или двумя ошибками. А без всякой ошибки было только одно письмо — от Кристины Гоянюк. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове.

Автор: Марія Бондар