Известно, что Галина Шура – единственная, кто в присланной работе не совершил ни одной ошибки. Результаты диктанта объявил член правления "Суспільного", ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

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Всего одну ошибку допустили три участника радиодиктанта:

Надежда Палий со Львовской области,

Максим Слюсаревский из Киева,

Юлия Шекет из Полтавской области.

По две ошибки сделали 12 человек, которые прислали свои работы на проверку:

Татьяна Лихтанская, Илона Войтенко, Юлия Туманцева, Тамара Лавренко, Елена Скорик, Наталья Николенко, Дарья Иванковская, Виктория Кригер, Лариса Семенюк, Алла Кравченко, Александр Щетинский, Кристина Гоянюк.

В общем на проверку Украинскому радио поступило свыше 14,5 тысячи писем с текстом диктанта. Из них 1 824 – в бумажном виде и 12 749 – на электронную почту. Все победители получат в подарок книги от издательств-партнеров “Украинского радио”.

Что известно о Всеукраинском радиодиктанте

Всеукраинский радиодиктант национального единства прошел в День письменности, 9 ноября. Автором текста в этом году стал писатель Юрий Андрухович, который и читал его.

Отметим, что радиодиктант задуман как своеобразный флешмоб или акция единения вокруг родного языка, участие в которой мог принять каждый желающий. Добавим, что в этом году в тексте диктанта были слова на проверку нового правописания.

Смотрите видео трансляции диктанта-2021:



К слову, в прошлом году 17 украинцев написали радиодиктант с одной или двумя ошибками. А без всякой ошибки было только одно письмо — от Кристины Гоянюк. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове.